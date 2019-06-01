Простые истины: Комаровский назвал три причины плохого сна у ребенка

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский посоветовал, что делать, если малыш плохо спит ночью

Доктор Комаровский рассказал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее разрушивший популярный миф об ОРВИ, поведал родителям, что за расстройствами сна у детей, как правило, стоят очевидные и простые причины.

Комаровский рассказал о причинах плохого сна у ребенка (фото: pixabay.com)

Среди основных причин проблем со сном:

неправильный режим дня;

недостаточность физических нагрузок;

неправильные параметры воздуха в комнате, где спит ребенок.

"Снотворные средства детям показаны крайне редко и никогда не должны использоваться в порядке самолечения", - утверждает Комаровский.

Комаровский рассказал о причинах плохого сна у ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

К слову, доктор Комаровский рассказал о самом опасном виде аллергии, при которой стоит отложить вакцинацию.

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