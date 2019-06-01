Простые истины: Комаровский назвал три причины плохого сна у ребенка

Доктор Комаровский посоветовал, что делать, если малыш плохо спит ночью
Доктор Комаровский рассказал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
Комаровский, ранее разрушивший популярный миф об ОРВИ, поведал родителям, что за расстройствами сна у детей, как правило, стоят очевидные и простые причины.
Комаровский рассказал о причинах плохого сна у ребенка (фото: pixabay.com)
Среди основных причин проблем со сном:
"Снотворные средства детям показаны крайне редко и никогда не должны использоваться в порядке самолечения", - утверждает Комаровский.
Комаровский рассказал о причинах плохого сна у ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.
К слову, доктор Комаровский рассказал о самом опасном виде аллергии, при которой стоит отложить вакцинацию.
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