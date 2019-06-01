ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Простые истины: Комаровский назвал три причины плохого сна у ребенка

STYLERЖизнь    01.06.2019 - 07:49
Простые истины: Комаровский назвал три причины плохого сна у ребенка
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский посоветовал, что делать, если малыш плохо спит ночью

Доктор Комаровский рассказал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.  Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее разрушивший популярный миф об ОРВИ, поведал родителям, что за расстройствами сна у детей, как правило, стоят очевидные и простые причины.

Простые истины: Комаровский назвал три причины плохого сна у ребенка

Комаровский рассказал о причинах плохого сна у ребенка (фото: pixabay.com)

Среди основных причин проблем со сном:

  • неправильный режим дня;
  • недостаточность физических нагрузок;
  • неправильные параметры воздуха в комнате, где спит ребенок.

"Снотворные средства детям показаны крайне редко и никогда не должны использоваться в порядке самолечения", - утверждает Комаровский.

Простые истины: Комаровский назвал три причины плохого сна у ребенка

Комаровский рассказал о причинах плохого сна у ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

К слову, доктор Комаровский рассказал о самом опасном виде аллергии, при которой стоит отложить вакцинацию.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала, как легко бросить курить, и насколько опасна для здоровья эта вредная привычка.

Самый лучший способ: Комаровский разрушил миф об ангине. Видео Принципиально неверно: Комаровский разрушил миф о дерматите у детей
Новости Украины Евгений Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь