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Немедленно бегите к врачу: Комаровский рассказал о тревожных симптомах у младенцев

STYLERПерсоны    06.06.2019 - 21:25
Немедленно бегите к врачу: Комаровский рассказал о тревожных симптомах у младенцев
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский перечислил симптомы после травмирования, которые должны насторожить родителей

Доктор Комаровский сообщил, в каких случаях при травмах головы у младенца следует немедленно обратится за медицинской помощью. Об этом известный педиатр рассказал на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, в большинстве случев травмы головы у младенцев заканчиваются благополучно, поскольку у детей первого года жизни в полости черепа гораздо больше жидкости, чем у детей постарше.

Также у младенцев есть подвижные и податливые швы, так называемые "роднички", которые снижают риск травмирования головы.

Немедленно бегите к врачу: Комаровский рассказал о тревожных симптомах у младенцев

Комаровский рассказал о симптомах опасных травм головы у ребенка (фото: health.mil)

Тем не менее, педиатр предупреждает, что к любому удару по голове стоит отнестись с серьезно, поскольку при травмировании возможны опасные повреждения мозга и кровотечения в полости черепа.

Комаровский рассказал об опасных симтомах, которые требуют немедленного обращения к врачу:

  • потеря сознания, независимо от продолжительности;
  • неадеватность поведения;
  • подозрительная сонливость;
  • возникновение судорог;
  • приступы рвоты - более одного;
  • неспособность двигать ногой или рукой;
  • разница в размерах зрачков;
  • темные пятна под глазами и за ушами;
  • кровотечение из носа или ушей;
  • появление бесцветной жидкости из ушей или носа.

Немедленно бегите к врачу: Комаровский рассказал о тревожных симптомах у младенцев

Комаровский рассказал о симптомах опасных травм головы у ребенка (фото: health.mil)

По словам Комаровского подобные симптомы могут возникать не сразу после травмирования, поэтому за ребенком нужно тщательно следить в течение 24 часов, даже если травма показалась незначительной.

 

Ранее Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн, и заразно ли это для других детей.

К слову, недавно Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна. 

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