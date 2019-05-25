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Принципиально неверно: Комаровский разрушил миф о дерматите у детей

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 08:11
Принципиально неверно: Комаровский разрушил миф о дерматите у детей
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита

Доктор Комаровский сообщил важную информацию для родителей, малыши которых страдают от распространенной и очень неприятной детской болезни - атопического дерматита. Об этом именитый педиатр рассказал на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее предупредивший об опасности гаджетов, ответил на вопрос родителей, к какому врачу, кроме дерматолога, нужно обращаться при атопическом дерматите у ребенка.

Педиатр рассказал, что при атопическом дерматите принципиально неверно идти к дерматологу. Также он посоветовал сменить педиатра, который отправил к дерматологу с такой проблемой.

Принципиально неверно: Комаровский разрушил миф о дерматите у детей

Комаровский разрушил миф об атопическом дерматите (фото: proofed.com)

"Понимаете, атопический дерматит - это одна из самых частых, самых распространенных проблем педиатрии. Это как с насморком ходить к отоларингологу", - заявляет Комаровский.

По мнению доктора, атопический дерматит - это общепедиатрическая проблема, которая решается не только обработкой кожи, но и коррекцией образа жизни ребенка.

Препаратов, наносимых на кожу, недостаточно, чтобы избавиться от проблемы, для этого необходим прием определенных лекарств внутрь, а также коррекция питания и регулирование стула, - заявляет педиатр.

Принципиально неверно: Комаровский разрушил миф о дерматите у детей

Комаровский разрушил миф об атопическом дерматите (фото: vk.com mamairebenok)

Ранее мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

К слову, Уляна Супрун разрушила миф о кислородных коктейлях, рассказав о их неэффективности, а также о опасности переизбытка кислорода для организма человека.

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