Проблеми з травленням у дитини: Комаровський назвав причину (відео)

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський дав пояснення поширеному явищу

Доктор Комаровський пояснив батькам, чому у дитини виникають розлади травлення через молочні продукти, а також розповів про різницю між такими поняттями, як лактоза, лактаза і лактазна недостатність. Про це відомий педіатр повідомив на своій Instagram-сторінці.

За словами Євгенія Комаровського причиною лактазної недостатності є нехвтака особливого ферменту в організмі, як дитини, так і дорослого. Цей фермент називається лактаза.

Доктор Комаровський розповів про непереносимість молока (фото: pixabay.com)

А лактоза - це дисахарид, цукор, який міститься в коров'ячому молоці і надає йому той самий солодкуватий присмак, характерний напою. Цей дисахарид називається лактозою.

Доктор Комаровський розповів про непереносимість молока (фото: pixabay.com)

Саме через нестачу лактази у людини виникає недостатність, яка проявляється неприємними симптомами, такими, як пронос, здуття живота та інші проблеми з травленням.⠀

Доктор Комаровський розповів про непереносимість молока (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

Раніше Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти виникнення грижі у дитини.

До речі, нещодавно Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.