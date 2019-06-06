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Нельзя предотвратить: Комаровский рассказал об опасном детском недуге (видео)

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 07:45
Нельзя предотвратить: Комаровский рассказал об опасном детском недуге (видео)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский объяснил, почему у ребенка может появиться грыжа

Доктор Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи. Также на своей Instagram-странице известный педиатр поведал, при каких проявлениях болезни стоит обращаться к врачу.

По словам Комаровского, предотвратить возникновение грыжи нельзя. Дело в том, что будет грыжа или нет, зависит от генетики. 

Нельзя предотвратить: Комаровский рассказал об опасном детском недуге (видео)

Комаровский рассказал о причинах грыжи у ребенка (иллюстративное фото: proofed.com)

А предотвратить можно такое явление, как ущемление грыжи. Но для этого нужно ребенка отстранить от занятий определенными видами спорта, которые предусматривают интенсивные физические нагрузки.

"Есть небольшая грыжа, например, белой линии живота, а ваш мальчик с этой небольшой грыжей пошел заниматься тяжелой атлетикой, и она стала большой. Можно предотвратить? Можно - не заниматься тяжелой атлетикой", - пишет Комаровский.

Нельзя предотвратить: Комаровский рассказал об опасном детском недуге (видео)

Комаровский рассказал о причинах грыжи у ребенка (иллюстративное фото: pixabay.com)

При этом педиатр говорит, что ребенка не стоит ограничивать в занятиях по причине генетической предрасположенности к грыже. 

Комаровский советует обращаться к специалистам - врачам-хирургам, которые смогут помочь решить подобную проблему.

Комаровский рассказал о причинах грыжи у ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, доктор Комаровский ответил на вопросы родителей о том, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн, и заразно ли это для других детей.

К слову, недавно Евгений Комаровский рассказал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна. 

Также сообщалось, что Уляна Супрун разрушила миф о безопасности курения кальяна, который считается альтернативой табакокурения. 

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