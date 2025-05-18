Ваше прізвище може розповісти про здоров'я предків: Боднар, Болбат та інші несподівані приклади

У давнину прізвища часто відображали не лише зовнішність чи професію, а й фізичний стан людини. Іноді одне слово могло розповісти про силу або недуги цілого роду.
Які прізвища вказують на те, що у вашому роду були хворобливі люди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Класифікація українських прізвищ" української мовознавиці Оксани Чорноус.
В українській традиції чимало прізвищ формувалося саме на основі стану здоров’я предків. Одні - підкреслювали міцність, витривалість і силу. Інші - натякали на хворобливість, фізичні вади або навіть хронічні недуги.
Прізвища, що вказували на добре здоров'я, часто були пов’язані зі словами "бодрий", "дужий", "міцний" або "здоровий". Наприклад:
Боднар, Боднарук - від слова "бодрий", тобто бадьорий, енергійний
Гарний, Гарнюк - у давнину "гарний" означало не лише зовнішню привабливість, а й добрий фізичний стан
Харченко, Хара, Харчук - ймовірно, походять від слова "хара", що означало силу чи енергію.
Прямо про міцне здоров'я говорять і такі прізвища:
Бузланов - велика, здорова людина
Дебелий - міцної статури
Дужий, Дуженко - фізично здоровий
Здоровий, Здоровець, Здоровко, Здоровій, Здоровцов - той, хто має добре здоров'я
Кріпкий - сильний, витривалий
Моцак - людина з добрим здоров'ям
Але траплялися й протилежні приклади. Прізвища могли натякати на слабке здоров'я, недуги або хворобливий вигляд. Наприклад:
Болбот, Болбат, Болілий - від староукраїнського "боліти"
Марний - худий, змарнілий
Недужий, Недужко - безсилий, хворий
Слабий - очевидне значення
Чахлий, Чахно - від "чахнути", тобто занепадати тілом
А деякі прізвища прямо вказували на фізичні особливості чи хвороби:
Горбатий, Горбатюк - ознака викривлення хребта
Лихоман, Лихоманенко - могло означати людину, яка часто хворіла на лихоманку
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