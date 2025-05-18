Ваше прізвище може розповісти про здоров'я предків: Боднар, Болбат та інші несподівані приклади

В українській традиції чимало прізвищ формувалося саме на основі стану здоров’я предків. Одні - підкреслювали міцність, витривалість і силу. Інші - натякали на хворобливість, фізичні вади або навіть хронічні недуги.

Прізвища, що вказували на добре здоров'я, часто були пов’язані зі словами "бодрий", "дужий", "міцний" або "здоровий". Наприклад:

Боднар, Боднарук - від слова "бодрий", тобто бадьорий, енергійний

Гарний, Гарнюк - у давнину "гарний" означало не лише зовнішню привабливість, а й добрий фізичний стан

Харченко, Хара, Харчук - ймовірно, походять від слова "хара", що означало силу чи енергію.

Прямо про міцне здоров'я говорять і такі прізвища:

Бузланов - велика, здорова людина

Дебелий - міцної статури

Дужий, Дуженко - фізично здоровий

Здоровий, Здоровець, Здоровко, Здоровій, Здоровцов - той, хто має добре здоров'я

Кріпкий - сильний, витривалий

Моцак - людина з добрим здоров'ям

Але траплялися й протилежні приклади. Прізвища могли натякати на слабке здоров'я, недуги або хворобливий вигляд. Наприклад:

Болбот, Болбат, Болілий - від староукраїнського "боліти"

Марний - худий, змарнілий

Недужий, Недужко - безсилий, хворий

Слабий - очевидне значення

Чахлий, Чахно - від "чахнути", тобто занепадати тілом

А деякі прізвища прямо вказували на фізичні особливості чи хвороби:

Горбатий, Горбатюк - ознака викривлення хребта

Лихоман, Лихоманенко - могло означати людину, яка часто хворіла на лихоманку