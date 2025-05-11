Ви ніколи не здогадаєтеся значення цих старовинних прізвищ. Чи є у цьому списку ваше?

Деякі українські прізвища звучать буденно - ми чуємо їх щодня і навіть не замислюємось, що за ними може ховатися. Та варто лише розібрати їхнє походження, і їх значення вразить.

Багато українських прізвищ здаються буденними - ми звикли чути їх у повсякденному житті, не замислюючись, що за ними ховається цілий культурний пласт. Але варто лише придивитися - і вони відкривають несподівані сторінки історії, побуту й уявлень наших предків.

Наприклад, прізвище Каплун, яке сьогодні мають понад 3 тисячі людей, походить від староукраїнського слова, що означало кастрованого півня. Таких птахів спеціально вирощували на м’ясо: вони не співали, не билися й набирали вагу швидше. Звідси - асоціації з покірністю, ситістю й господарським розрахунком.

А от Котовський - прізвище з натяком на народну символіку. Кіт у фольклорі - істота хитра, незалежна й навіть магічна. Можливо, його носії були відомі своєю кмітливістю, гнучкістю або здатністю "впасти на лапи" в будь-якій ситуації.

Прізвище Стогній могло даватися людям, схильним до постійного нарікання - таких, що часто скаржились на життя.

А Сльота - не лише про погоду. У давнину так називали нудних і надокучливих осіб, з якими й справді "похмуро".

Та найбільш багатошарове значення має, певно, Левак. У Середньовіччі це слово вказувало на підробітчанина або людину, яка "працює наліво". А в деяких випадках - просто на шульгу. Сьогодні це прізвище рідкісне, але його ще можна зустріти на заході України, зокрема в Карпатах.