Ваша фамилия может рассказать о здоровье предков: Боднар, Болбат и другие неожиданные примеры

В древности фамилии часто отражали не только внешность или профессию, но и физическое состояние человека. Иногда одно слово могло рассказать о силе или недугах целого рода.
Какие фамилии указывают на то, что в вашем роду были болезненные люди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на труд "Классификация украинских фамилий" украинского языковеда Оксаны Черноус.
В украинской традиции немало фамилий формировалось именно на основе состояния здоровья предков. Одни - подчеркивали крепость, выносливость и силу. Другие - намекали на болезненность, физические недостатки или даже хронические недуги.
Фамилии, указывающие на хорошее здоровье, часто были связаны со словами "бодрый", "сильный", "крепкий" или "здоровый". Например:
Боднар, Боднарук - от слова "бодрый", то есть бодрый, энергичный
Гарний, Гарнюк - в древности "хороший" означало не только внешнюю привлекательность, но и хорошее физическое состояние
Харченко, Хара, Харчук - вероятно, происходят от слова "хара", что означало силу или энергию.
Прямо о крепком здоровье говорят и такие фамилии:
Бузланов - большой, здоровый человек.
Дебелий - крепкого телосложения
Дужий, Дуженко - физически здоровый
Здоровий, Здоровець, Здоровко, Здоровій, Здоровцов - тот, кто имеет хорошее здоровье.
Кріпкий - сильный, выносливый
Моцак - человек с хорошим здоровьем
Но случались и противоположные примеры. Фамилии могли намекать на слабое здоровье, болезни или болезненный вид. Например:
Болбот, Болбат, Болілий - от староукраинского "болеть"
Марний - худой, осунувшийся
Недужий, Недужко - бессильный, больной
Слабий - очевидное значение
Чахлий, Чахно - от "чахнуть", то есть приходить в упадок телом
А некоторые фамилии прямо указывали на физические особенности или болезни:
Горбатий, Горбатюк - признак искривления позвоночника
Лихоман, Лихоманенко - могло означать человека, который часто болел лихорадкой
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