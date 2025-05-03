Найкоротші прізвища в Україні: перевірте, чи є ваше у списку рідкісних та найцікавіших

Українські прізвища у давнину створювалися завдяки багатьом чинникам і це могла бути зовнішність, професія, риси характеру, спосіб життя і багато іншого. Багато з таких прізвищ існує й досі й може розкрити таємницю вашого роду.

Які українські прізвища є найкоротшими та що вони можуть сказати про ваших предків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на генеалогічне товариство " Рідні ".

Більшість коротких старовинних українських прізвищ тепер раритетні й у наш час носіїв деяких з них майже не залишилося. У певних регіонах не формували довгі родові прізвища, оскільки вимовляти та писати їх було важко. Тому з'явилося чимало коротких та влучних, які збереглися і досі.

Прізвища з 2-3 літер, такі як Ой, Ус, Оса, Ний, Бой, Гай та інші, не тільки рідко зустрічаються, але й часто мають цікаве, подекуди забуте походження, пов'язане з давніми словами, прізвиськами чи географією. Вони є живою частиною нашої мовної та історичної спадщини.

Єх - зараз в Україні 11 носіїв

Лис - понад 2000 українців носять це прізвище

Мак - в Україні 407 людей мають таке прізвище

Кий - відомо про 221 носія

Син - 19 українців досі мають таке прізвище

Лев - належить 700 українцям

Гай - в Україні можна знайти 881 людину з таким прізвищем

Яр - носіїв цього прізвища всього 5

Вак - існує ще 3- людей з цим прізвищем

Сав - дуже рідкісне і в Україні є всього одна така людина

Уль - 8 носіїв

Лут - з таким прізвищем в Україні є 761 українець

Рух - 27 носіїв

Кат - всього 1 українець

Мор - 65 українців мають таке прізвище

Унт - в Україні 24 людини носить таке прізвище

До речі, в Україні є людина, у якої прізвище настільки довге, що його неможливо виговорити вголос. Однак, у 2010 році він офіційно змінив свої паспортні дані й в його документах тепер записано:

Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

Кажуть, що е рішення українця було свідоме і він шкодує, що не змінив свої дані раніше.