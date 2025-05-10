Ці прізвища розкривають релігійні драми предків: чи може ваше свідчити про вихрести?

Прізвище може розповісти більше, ніж родинні перекази. Деякі українці й не підозрюють, що їхнє походження пов’язане з примусовим хрещенням предків. За документами, ці люди ставали "вихрестами" - тими, хто змінив віру через тиск чи обставини, а їхні імена назавжди увійшли в історію.

Які прізвища свідчать про те, що ваші родичі перейшли від однієї релігії до іншої, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на генеалогічне медіа Ukrainian Free Genealogy .

Протягом століть релігійна приналежність залишалась важливим чинником формування ідентичності. Сьогодні близько 72-75% українців вважають себе православними, ще близько 9% - греко-католиками.

Однак шлях до християнства для багатьох предків був зовсім не добровільним. Сама ж традиція навернення до нової віри бере початок ще з часів князя Володимира Святославича, який у 980 році реформував язичництво, а згодом - у 988-му охрестив Русь. Саме тоді й виникло слово "вихрест" - термін, що зберіг у собі сліди драматичних змін.

Хто такий вихрест?

Це людина, яка відмовилась від свого попереднього віросповідання й прийняла християнство. Часто - не з власної волі. Особливо в часи активного поширення російського шовінізму, коли тисячі євреїв, мусульман та представників інших нехристиянських релігій змушували зректись своєї віри. Для таких новонавернених діяли певні обмеження - і соціальні, і юридичні.

Історики, вивчаючи феномен вихрестів, зверталися до метричних книг, де фіксувались нові й колишні імена, релігія, обставини хрещення. Цінну інформацію також містили ревізькі казки та списки тих, хто офіційно вийшов з єврейських громад.

Мовна спадщина цього явища досі живе - у прізвищах. Ось деякі з них:

Крижанівський - буквально "той, що прийняв хрест"

Добровольський - наголошує на добровільності прийняття християнства

Вихрестенко, Перехрестенко, Вихристюк, Перехристюк - прямі вказівки на факт хрещення чи зміну віри

Левицький / Леветський - може вказувати на духовне походження з єврейського роду левітів

Коханівський/Кохан - похідне від єврейського прізвища Коган або асоціація з "коханням" до нової віри

Прибильський - "той, хто прибув до християнства"

Новацький/Новицький - символізує новий духовний шлях

Ібрагімов, Мухамадов - прізвища, що походять від мусульманських імен, часто залишені частково після хрещення

Жидков, Жидченко - з коренем, що несе образливий підтекст щодо єврейського походження, але теж фіксує факт релігійного переходу