Прийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майно
У трьох областях України велика вода почала підтоплювати цілі села та домашні господарства. Рівень води піднявся у річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Підтоплення торкнулися Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
Як уберегти своє життя та своє майно – розповіли рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.
Головні правила безпеки при підтопленні
- Зберігайте продукти харчування, необхідні та цінні речі на високому рівні.
- Відключіть електрику та газ від свого будинку, щоб запобігти короткому замиканню та пожежам.
- Знайдіть безпечний шлях евакуації з вашого будинку та сплануйте безпечний маршрут до безпечного місця.
- Якщо вам необхідно евакуюватися, беріть із собою необхідні речі: документи, ліки, телефон, зарядний пристрій, теплі речі та їжу.
- Подбайте про домашніх тварин.
- Не намагайтеся переходити потік, якщо він швидкий та глибокий. Натомість шукайте безпечний шлях навколо.
- Не використовуйте автомобіль, якщо дороги затоплені.
- Слідкуйте за новинами про поточну ситуацію та інструкціями місцевої влади та рятувальних служб.
- Якщо ви застрягли в будинку, залишайтеся на високому рівні та намагайтеся зв'язатися з рятувальними службами за допомогою мобільного телефону.
- Зберігайте спокій і дійте розумно.
- У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером "101".
Як виглядає Дніпро у Києві
Рівень води у Дніпрі також піднявся й у Києві. У соціальних мережах з'явилися фотографії, де видно, що відбувається на набережній.
Рівень води у Дніпрі піднявся (Фото: @zaiarnyi_pasha, @newsparky/ Instagram)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чернігівській області прогнозують найбільшу повінь за 10 років.
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