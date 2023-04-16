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Прийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майно

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Неділя 16 квітня 2023 16:27
Прийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майно Як уберегти життя та майно під час підтоплення (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анна Шиканова

У трьох областях України велика вода почала підтоплювати цілі села та домашні господарства. Рівень води піднявся у річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Підтоплення торкнулися Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Як уберегти своє життя та своє майно – розповіли рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Головні правила безпеки при підтопленні

  • Зберігайте продукти харчування, необхідні та цінні речі на високому рівні.
  • Відключіть електрику та газ від свого будинку, щоб запобігти короткому замиканню та пожежам.
  • Знайдіть безпечний шлях евакуації з вашого будинку та сплануйте безпечний маршрут до безпечного місця.
  • Якщо вам необхідно евакуюватися, беріть із собою необхідні речі: документи, ліки, телефон, зарядний пристрій, теплі речі та їжу.
  • Подбайте про домашніх тварин.
  • Не намагайтеся переходити потік, якщо він швидкий та глибокий. Натомість шукайте безпечний шлях навколо.
  • Не використовуйте автомобіль, якщо дороги затоплені.
  • Слідкуйте за новинами про поточну ситуацію та інструкціями місцевої влади та рятувальних служб.
  • Якщо ви застрягли в будинку, залишайтеся на високому рівні та намагайтеся зв'язатися з рятувальними службами за допомогою мобільного телефону.
  • Зберігайте спокій і дійте розумно.
  • У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером "101".

Як виглядає Дніпро у Києві

Рівень води у Дніпрі також піднявся й у Києві. У соціальних мережах з'явилися фотографії, де видно, що відбувається на набережній.

Прийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майноПрийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майноПрийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майноПрийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майноПрийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майно

Рівень води у Дніпрі піднявся (Фото: @zaiarnyi_pasha, @newsparky/ Instagram)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чернігівській області прогнозують найбільшу повінь за 10 років.

А також ми розповідали про те, що потрібно знати про підтоплення та паводки в Україні.

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