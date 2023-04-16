Пришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имущество

В трех областях Украины большая вода начала подтапливать целые села и домашние хозяйства. Уровень воды поднялся в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Подтопления коснулись Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Как уберечь свою жизнь и свое имущество - рассказали спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Уровень воды в Днепре также поднялся и в Киеве. В социальных сетях появились фотографии, где видно, что происходит на набережной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черниговской области прогнозируют самый большой паводок за 10 лет.

А также мы рассказывали о том, что нужно знать о подтоплении и паводках в Украине.