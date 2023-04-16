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Пришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имущество

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Воскресенье 16 апреля 2023 16:27
Пришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имущество Как уберечь жизнь и имущество во время подтопления (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анна Шиканова

В трех областях Украины большая вода начала подтапливать целые села и домашние хозяйства. Уровень воды поднялся в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Подтопления коснулись Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Как уберечь свою жизнь и свое имущество - рассказали спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Главные правила безопасности при подтоплении

  • Храните продукты питания, необходимые и ценные вещи на высоком уровне.
  • Отключите электрику и газ от своего дома, чтобы предотвратить короткое замыкание и пожары.
  • Найдите безопасный путь эвакуации из вашего дома и спланируйте безопасный маршрут к безопасному месту.
  • Если вам необходимо эвакуироваться, берите с собой необходимые вещи: документы, лекарства, телефон, зарядное устройство, теплые вещи и еду.
  • Позаботьтесь о домашних животных.
  • Не пытайтесь переходить поток, если он быстрый и глубокий. Вместо этого ищите безопасный путь вокруг.
  • Не используйте автомобиль, если дороги затоплены.
  • Следите за новостями о текущей ситуации и инструкциями местных властей и спасательных служб.
  • Если вы застряли в доме, оставайтесь на высоком уровне и старайтесь связаться со спасательными службами с помощью мобильного телефона.
  • Сохраняйте спокойствие и действуйте разумно.
  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по номеру "101".

Как выглядит Днепр в Киеве

Уровень воды в Днепре также поднялся и в Киеве. В социальных сетях появились фотографии, где видно, что происходит на набережной.

Пришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имуществоПришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имуществоПришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имуществоПришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имуществоПришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имущество

Уровень воды в Днепре поднялся (Фото: @zaiarnyi_pasha, @newsparky/ Instagram)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черниговской области прогнозируют самый большой паводок за 10 лет.

А также мы рассказывали о том, что нужно знать о подтоплении и паводках в Украине.

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