Пришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имущество
В трех областях Украины большая вода начала подтапливать целые села и домашние хозяйства. Уровень воды поднялся в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Подтопления коснулись Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Как уберечь свою жизнь и свое имущество - рассказали спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Главные правила безопасности при подтоплении
- Храните продукты питания, необходимые и ценные вещи на высоком уровне.
- Отключите электрику и газ от своего дома, чтобы предотвратить короткое замыкание и пожары.
- Найдите безопасный путь эвакуации из вашего дома и спланируйте безопасный маршрут к безопасному месту.
- Если вам необходимо эвакуироваться, берите с собой необходимые вещи: документы, лекарства, телефон, зарядное устройство, теплые вещи и еду.
- Позаботьтесь о домашних животных.
- Не пытайтесь переходить поток, если он быстрый и глубокий. Вместо этого ищите безопасный путь вокруг.
- Не используйте автомобиль, если дороги затоплены.
- Следите за новостями о текущей ситуации и инструкциями местных властей и спасательных служб.
- Если вы застряли в доме, оставайтесь на высоком уровне и старайтесь связаться со спасательными службами с помощью мобильного телефона.
- Сохраняйте спокойствие и действуйте разумно.
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по номеру "101".
Как выглядит Днепр в Киеве
Уровень воды в Днепре также поднялся и в Киеве. В социальных сетях появились фотографии, где видно, что происходит на набережной.
Уровень воды в Днепре поднялся (Фото: @zaiarnyi_pasha, @newsparky/ Instagram)
Напомним, ранее мы писали о том, что в Черниговской области прогнозируют самый большой паводок за 10 лет.
А также мы рассказывали о том, что нужно знать о подтоплении и паводках в Украине.