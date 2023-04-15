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У трьох областях України масштабні підтоплення: порушено транспортне сполучення

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Субота 15 квітня 2023 10:17
У трьох областях України масштабні підтоплення: порушено транспортне сполучення Фото: у трьох областях України масштабні підтоплення (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Масштабні підтоплення спостерігаються у Волинській, Рівненській та Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Сезонне підняття рівня води фіксують в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Підтоплені залишаються близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тисяч 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: 29 у Чернігівській області та одного - у Київській. Було організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальники з початку робіт відкачали близько 10 тисяч м куб. води з 74 домогосподарств.

Зазначимо, що через весняну повінь сталися підтоплення населених пунктів у Черкаській області.

Окрім того, в Київській області через повінь розмило дамбу та в Іванкові затопило дороги.

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