Як діяти під час повеней: правила, які рятують життя

Останнім часом в Україні значно підвищився рівень води в річках. Це явище регіонально вже призводить до підтоплень житлових будинків. Оскільки вода ще не відступає, а дощі не припиняються, українцям варто знати, що робити під час повені.

Алгоритм дій, який врятує життя - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що робити в разі повені або паводка

Якщо вода прибуває поступово, у вас буде час для підготовки, пошуку інформації та щоб зібрати всі необхідні речі:

не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв'язку з вами

зберігайте спокій

надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку

дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування місце збору мешканців для евакуації

підготуйте документи, одяг, необхідні речі, запас продуктів на декілька днів, медикаменти. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті

від'єднайте всі електроприлади від електромережі, вимкніть газ

перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці

При цьому не нехтуйте порадами та вказівками, які звучатимуть по радіо або телебаченню.

Якщо вода прийшла раптово

У випадку, коли повінь сталася неочікувано, і ви не були готовими, робіть таким чином:

зберігайте спокій, уникайте паніки

зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі

надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку

вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час - закрийте вікна та двері першого поверху дошками чи щитами.

підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий – займіть горішні приміщення.

до прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти

перевірте чи немає поблизу постраждалих

не переповнюйте катери, човни, плоти тощо

Якщо ви впали у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, завдяки яким можна залишитися на плаву.

Що сталося з річками в Україні

Нагадаємо, що внаслідок весняної повені на Київській ГЕС піднявся рівень води у Дніпрі.

В Укргідрометцентрі кажуть, що протягом 13-14 квітня у Києві та Вишгородському, Броварському, Бориспільському районах оголошено другий рівень небезпеки помаранчевого кольору.

У Києві вже спостерігають локальні підтоплення

Уже зараз часткові підтоплення можна спостерігати біля берегів річок.

Варто зазначити, що не у всіх регіонах України ситуація однакова. Якщо в Київ вода прибуває, то в Херсоні - навпаки. Рівень води в Каховській ГЕС впав на 1,5 метра. Експерти кажуть, що це наслідки перебування там окупантів.