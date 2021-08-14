Привязка SIM-карты к паспорту: как это сделать в Киевстар, Vodafone и lifecell (инструкция)

Как привязать SIM-карту к паспорту в Киевстар

Данную процедуру можно осуществить двумя способами - удаленно и непосредственно в фирменном магазине.

Регистрация онлайн

Привязать паспорт к номеру Киевстар онлайн можно с помощью электронной цифровой подписи. Для этого нужно осуществить несколько простых действий:

зайти в личный кабинет "Мой Киевстар"

выбрать нужный номер в профиле и перейти на закладку "Пользователь".

выбрать метод регистрации "С помощью ЭЦП"

скачать ключ ЭЦП и ввести пароль к нему

После этого нужно просто проверить правильность указанных данных и подтвердить регистрацию.

Для регистрации в магазине вам понадобится письменное заявление (шаблон скачать можно здесь), а также оригинал паспорта и ИНН.

Как привязать SIM-карту к паспорту в Vodafone

Здесь также можно осуществить привязку номера к паспорту онлайн и офлайн.

Регистрация онлайн

Абоненты этого мобильного оператора могут привязать паспорт к номеру с помощью ЭЦП или MobileID. Для этого нужно:

перейти на эту страницу на сайте Vodafone

ввести номер, который хотите зарегистрировать (вам придет код в SMS)

подтвердить личность с помощью электронной цифровой подписи или MobileID

заполнить анкету

подтвердить внесенные данные

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Чтобы осуществить процедуру в фирменном магазине - нужно просто прийти туда с SIM-картой и паспортом (или ID-картой).

Как привязать SIM-карту к паспорту в lifecell

В lifecell также можно зарегистрировать номер двумя способами. Для онлайн-регистрации необходимо:

зайти в персональный кабинет на my.lifecell.ua

выбрать вкладку "Тарифы на условиях предоплаты"

"Рекомендуем этот способ перехода! Переходя в личном кабинете, вы можете ознакомиться с персональными данными, которые мы сохраняем", - советуют сотрудники lifecell.

Также это можно сделать на странице тарифа, на который вы хотите перейти.

Кроме того, привязка SIM-карты возможна в физическом магазине при наличии оригинала паспорта. А еще - с помощью кода *141#.

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Кстати, если вы зарегистрируете свой номер, то получите сниженную цену на постоянной основе на 4-недельные пакеты услуг многих тарифных планов.

Как узнать, зарегистрирован ли ваш номер?

Чтобы проверить, привязана ли ваша SIM-карточка к паспорту, нужно просто позвонить в центр обслуживания или посетить ближайший магазин вашего мобильного оператора.

Номера контакт-центров мобильных операторов:

Киевстар - 466

Vodafone - 111

lifecell - 5433

Отметим, что после привязки SIM-карты к паспорту, зарегистрированный номер можно будет восстановить только с документом в магазине.

Добавим также, что согласно требованиям законодательства зарегистрированный номер можно перенести в сеть другого оператора, а персонифицированный - нет.