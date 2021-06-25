Самые дешевые тарифы украинских мобильных операторов: какой выбрать для себя или родителей

При выборе тарифа на мобильную телефонную связь каждый ориентируется на собственные потребности - для некоторых критичным является шустрый интернет, трафик в несколько ГБ, а для других важна просто возможность связи с наименьшими ежемесячными затратами.

Какие тарифы трех основных мобильных операторов в Украине "Киевстар", Vodafone и Lifecell можно выбрать для себя или для родителей, что предлагают абонентам компании - читайте в материале ниже.

Мы сравнили условия тарифных планов самых лояльных пропозиций и среднего ценового диапазона с полноценным "функционалом" украинских операторов как при контракте, так и без такого.

"Киевстар" - тариф "Звонки для родителей"

Стоимость заказа пакета при контракте составляет 75 гривен в месяц, а ориентировочная трата в день 2,5 гривны. Тут абонентам предлагают мобильный интернет до 100 МБ, безлимитные звонки на "Киевстар", 50 бесплатных СМС по Украине.

Стоимость звонков на номера других операторов или на городские - 50 копеек за минуту, если расход интернета превысил указанный, далее скорость опускается до 64 Кбит/сек, СМСки по Украине более тех полсотни даются в пакете за 3 гривны еще по 10 штук.

Детальнее с условиями тарифа можно ознакомиться по этой ссылке, где также можно подобрать другое предложение для себя.

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

Цена - от 40 гривен за 4 недели, а расчетная стоимость составляет 1,43 гривны в день. Абонентам предлагают интернет 1 ГБ, 250 минут на все мобильные номера по Украине, а после их использования - только безлимит на Lifecell. Также предлагают скидку для студентов Lifecell Campus в 10%.

В пакете услуг на 4 недели стоимость - 70 гривен, а расчетная стоимость составляет 2,50 грн/день. Если номер Lifecell зарегистрирован/персонифицирован - то 60 гривен за 4 недели, а расчетная - 2,14 грн/день.

Подробнее по тарифу смотрите по этому линку, там же можно выбрать для себя иное предложение.

Vodafone - тариф SuperNet Start

Стоимость его 125 гривен в месяц, или 4,2 гривны в день. В пакете абонентов заманивают 4G, предоставляют 4 ГБ, а через три месяца после активации стартового пакета и пользования добавляют еще 3 ГБ сверху. На звонки на Vodafone - безлим, а на другие операторы дается 150 минут. Еще дается 50 минут на звонки в другие 30 стран (Европа, Америка, Азия, Россия) - или дополнительно 150 минут по Украине. В тариф входят 50 СМС, стоимость их на мобильные сети Украины по 1,50 грн/день.

Еще предлагается бесплатно музыка нон-стоп в YouTube Premium на 3 месяца + Video PASS с момента подключения акции.

Детальнее рассмотреть условия тарифа, или подобрать для себя другой вариант можно по ссылке.