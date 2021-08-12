Достаточно только номера телефона: в полиции раскрыли новую схему мошенников

Мошенники в Украине используют все доступные технологии, чтобы выманить данные украинцев и украсть их деньги. Одним из таких способов является популярный вид аферы с использованием телефонного номера.

Как работает эта схемы и что нужно знать украинцам, чтобы не попасть на удочку мошенников, рассказал представитель департамента киберполиции в Киеве Иван Тимошенко на брифинге.

Как работает схема с телефонным номером

По словам специалистов, мошенники списывают деньги со счетов украинцев используя всего лишь мобильный номер. Они отслеживают объявления в интернете с указанием номера телефона для связи. Чаще всего украинцы используют одни и те же номера телефонов и для финансовых операций, привязки к банкам или социальным сетям.

Такие номера телефонов потом используют для доступа к онлайн-банкингу или для входа в аккаунты.

"В большинстве случаев, которые мы проанализировали, почти в 90% случаев, номера телефонов, которые указаны в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу", - рассказал Иван Тимошенко.

Он добавил, что недавно пойманная мошенница раскрыла полиции интересную деталь: она в сети искала объявления о продаже дорогих товаров и отслеживала их до момента продажи, так как в этот момент у продавца на карте могла оказаться вполне приличная сумма денег.

Как не пострадать от мошенников