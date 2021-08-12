Достаточно только номера телефона: в полиции раскрыли новую схему мошенников
Мошенники в Украине используют все доступные технологии, чтобы выманить данные украинцев и украсть их деньги. Одним из таких способов является популярный вид аферы с использованием телефонного номера.
Как работает эта схемы и что нужно знать украинцам, чтобы не попасть на удочку мошенников, рассказал представитель департамента киберполиции в Киеве Иван Тимошенко на брифинге.
Как работает схема с телефонным номером
По словам специалистов, мошенники списывают деньги со счетов украинцев используя всего лишь мобильный номер. Они отслеживают объявления в интернете с указанием номера телефона для связи. Чаще всего украинцы используют одни и те же номера телефонов и для финансовых операций, привязки к банкам или социальным сетям.
Такие номера телефонов потом используют для доступа к онлайн-банкингу или для входа в аккаунты.
"В большинстве случаев, которые мы проанализировали, почти в 90% случаев, номера телефонов, которые указаны в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу", - рассказал Иван Тимошенко.
Он добавил, что недавно пойманная мошенница раскрыла полиции интересную деталь: она в сети искала объявления о продаже дорогих товаров и отслеживала их до момента продажи, так как в этот момент у продавца на карте могла оказаться вполне приличная сумма денег.
Как не пострадать от мошенников
- Защитите свой финансовый номер и запретите удаленную замену SIM-карты у своего мобильного оператора. Как вариант – перейдите на контракт.
- Используйте во всех аккаунтах и мобильных банкингах двухэтапную аутентификацию для входа в сервисы.
- Не оставляйте копии своих документов, персональных данных в местах, где мошенники смогут получить к ним доступ.
- Не размещайте свой финансовый номер на платформах объявлений в интернете, в социальных сетях, в личных аккаунтах.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам предлагают новый способ "заработка", за который можно сесть в тюрьму.
А также рассказывали о том, что мошенники воруют деньги украинцев через псевдосайт "Новой почты".