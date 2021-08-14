Прив'язка SIM-карти до паспорта: як це зробити в Київстар, Vodafone і lifecell (інструкція)

Як прив'язати SIM-карту до паспорта в Київстар

Дану процедуру можна здійснити двома способами - віддалено і безпосередньо у фірмовому магазині.

Реєстрація онлайн

Прив'язати паспорт до номера Київстар онлайн можна за допомогою електронного цифрового підпису. Для цього потрібно здійснити кілька простих дій:

зайти в особистий кабінет "Мій Київстар"

вибрати потрібний номер в профілі і перейти на закладку "Користувач".

вибрати метод реєстрації "за допомогою ЕЦП"

завантажити ключ ЕЦП і ввести пароль до нього

Після цього потрібно просто перевірити правильність зазначених даних і підтвердити реєстрацію.

Задля реєстрації в магазині вам знадобиться письмова заява (шаблон завантажити можна тут), а також оригінал паспорта і ІПН.

Як прив'язати SIM-карту до паспорта в Vodafone

Тут також можна здійснити прив'язку номера до паспорта онлайн і офлайн.

Реєстрація онлайн

Абоненти цього мобільного оператора можуть прив'язати паспорт до номера за допомогою ЕЦП або MobileID. Для цього потрібно:

перейти на цю сторінку на сайті Vodafone

ввести номер, який хочете зареєструвати (вам прийде код в SMS)

підтвердити особу за допомогою електронного цифрового підпису або MobileID

заповнити анкету

підтвердити внесені дані

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Щоб здійснити процедуру у фірмовому магазині - потрібно просто прийти туди з SIM-картою і паспортом (або ID-картою).

Як прив'язати SIM-карту до паспорта в lifecell

В lifecell також можна зареєструвати номер двома способами. Для онлайн-реєстрації необхідно:

зайти в персональний кабінет на my.lifecell.ua

вибрати вкладку "Тарифи на умовах передоплати"

"Рекомендуємо цей спосіб переходу! Переходячи в особистому кабінеті, ви можете ознайомитися з персональними даними, які ми зберігаємо", - радять співробітники lifecell.

Також це можна зробити на сторінці тарифу, на який ви хочете перейти.

Крім того, прив'язка SIM-карти можлива у фізичному магазині при наявності оригіналу паспорта. А ще - за допомогою коду *141#.

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До речі, якщо ви зареєструєте свій номер, то отримаєте знижену ціну на постійній основі на 4-тижневі пакети послуг багатьох тарифних планів.

Як дізнатися, чи зареєстрований ваш номер?

Щоб перевірити, чи прив'язана ваша SIM-картка до паспорта, потрібно просто зателефонувати в центр обслуговування або відвідати найближчий магазин вашого мобільного оператора.

Номери контакт-центрів мобільних операторів:

Київстар - 466

Vodafone - 111

lifecell - 5433

Відзначимо, що після прив'язки SIM-карти до паспорта, зареєстрований номер можна буде відновити тільки з документом в магазині.

Додамо також, що згідно з вимогами законодавства зареєстрований номер можна перенести в мережу іншого оператора, а персоніфікований - ні.