Привязка SIM-карты к паспорту: как это сделать в Киевстар, Vodafone и lifecell (инструкция)
Уже скоро всех украинцев, которые пользуются услугами Киевстар, Vodafone, lifecell и других мобильных операторов могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.
На такой шаг власть решилась, чтобы обезопасить нас с вами от мошенников. Ведь часто мы используем свой номер телефона как метод идентификации во многих сервисах, в том числе - банках. И самый надежный способ обезопаситься - персонифицировать себя у оператора.
Пошаговые инструкции того, как привязать к паспорту в Киевстар, Vodafone и lifecell - читайте в материале Styler дальше.
Как привязать SIM-карту к паспорту в Киевстар
Данную процедуру можно осуществить двумя способами - удаленно и непосредственно в фирменном магазине.
Регистрация онлайн
Привязать паспорт к номеру Киевстар онлайн можно с помощью электронной цифровой подписи. Для этого нужно осуществить несколько простых действий:
- зайти в личный кабинет "Мой Киевстар"
- выбрать нужный номер в профиле и перейти на закладку "Пользователь".
- выбрать метод регистрации "С помощью ЭЦП"
- скачать ключ ЭЦП и ввести пароль к нему
После этого нужно просто проверить правильность указанных данных и подтвердить регистрацию.
Для регистрации в магазине вам понадобится письменное заявление (шаблон скачать можно здесь), а также оригинал паспорта и ИНН.
Как привязать SIM-карту к паспорту в Vodafone
Здесь также можно осуществить привязку номера к паспорту онлайн и офлайн.
Регистрация онлайн
Абоненты этого мобильного оператора могут привязать паспорт к номеру с помощью ЭЦП или MobileID. Для этого нужно:
- перейти на эту страницу на сайте Vodafone
- ввести номер, который хотите зарегистрировать (вам придет код в SMS)
- подтвердить личность с помощью электронной цифровой подписи или MobileID
- заполнить анкету
- подтвердить внесенные данные
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Чтобы осуществить процедуру в фирменном магазине - нужно просто прийти туда с SIM-картой и паспортом (или ID-картой).
Как привязать SIM-карту к паспорту в lifecell
В lifecell также можно зарегистрировать номер двумя способами. Для онлайн-регистрации необходимо:
- зайти в персональный кабинет на my.lifecell.ua
- выбрать вкладку "Тарифы на условиях предоплаты"
"Рекомендуем этот способ перехода! Переходя в личном кабинете, вы можете ознакомиться с персональными данными, которые мы сохраняем", - советуют сотрудники lifecell.
Также это можно сделать на странице тарифа, на который вы хотите перейти.
Кроме того, привязка SIM-карты возможна в физическом магазине при наличии оригинала паспорта. А еще - с помощью кода *141#.
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Кстати, если вы зарегистрируете свой номер, то получите сниженную цену на постоянной основе на 4-недельные пакеты услуг многих тарифных планов.
Как узнать, зарегистрирован ли ваш номер?
Чтобы проверить, привязана ли ваша SIM-карточка к паспорту, нужно просто позвонить в центр обслуживания или посетить ближайший магазин вашего мобильного оператора.
Номера контакт-центров мобильных операторов:
- Киевстар - 466
- Vodafone - 111
- lifecell - 5433
Отметим, что после привязки SIM-карты к паспорту, зарегистрированный номер можно будет восстановить только с документом в магазине.
Добавим также, что согласно требованиям законодательства зарегистрированный номер можно перенести в сеть другого оператора, а персонифицированный - нет.
Ранее в полиции раскрыли новую схему мошенников, для которой нужен всего лишь номер телефона.
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