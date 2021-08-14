Прив'язка SIM-карти до паспорта: як це зробити в Київстар, Vodafone і lifecell (інструкція)
Вже скоро всіх українців, які користуються послугами Київстар, Vodafone, lifecell та інших мобільних операторів можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.
На такий крок влада зважилася, щоб убезпечити нас з вами від шахраїв. Адже часто ми використовуємо свій номер телефону як метод ідентифікації в багатьох сервісах, в тому числі - банках. І найнадійніший спосіб убезпечитися - персоніфікувати себе у оператора.
Покрокові інструкції того, як прив'язати до паспорта в Київстар, Vodafone і lifecell - читайте в матеріалі Styler далі.
Як прив'язати SIM-карту до паспорта в Київстар
Дану процедуру можна здійснити двома способами - віддалено і безпосередньо у фірмовому магазині.
Реєстрація онлайн
Прив'язати паспорт до номера Київстар онлайн можна за допомогою електронного цифрового підпису. Для цього потрібно здійснити кілька простих дій:
- зайти в особистий кабінет "Мій Київстар"
- вибрати потрібний номер в профілі і перейти на закладку "Користувач".
- вибрати метод реєстрації "за допомогою ЕЦП"
- завантажити ключ ЕЦП і ввести пароль до нього
Після цього потрібно просто перевірити правильність зазначених даних і підтвердити реєстрацію.
Задля реєстрації в магазині вам знадобиться письмова заява (шаблон завантажити можна тут), а також оригінал паспорта і ІПН.
Як прив'язати SIM-карту до паспорта в Vodafone
Тут також можна здійснити прив'язку номера до паспорта онлайн і офлайн.
Реєстрація онлайн
Абоненти цього мобільного оператора можуть прив'язати паспорт до номера за допомогою ЕЦП або MobileID. Для цього потрібно:
- перейти на цю сторінку на сайті Vodafone
- ввести номер, який хочете зареєструвати (вам прийде код в SMS)
- підтвердити особу за допомогою електронного цифрового підпису або MobileID
- заповнити анкету
- підтвердити внесені дані
Скріншот
Щоб здійснити процедуру у фірмовому магазині - потрібно просто прийти туди з SIM-картою і паспортом (або ID-картою).
Як прив'язати SIM-карту до паспорта в lifecell
В lifecell також можна зареєструвати номер двома способами. Для онлайн-реєстрації необхідно:
- зайти в персональний кабінет на my.lifecell.ua
- вибрати вкладку "Тарифи на умовах передоплати"
"Рекомендуємо цей спосіб переходу! Переходячи в особистому кабінеті, ви можете ознайомитися з персональними даними, які ми зберігаємо", - радять співробітники lifecell.
Також це можна зробити на сторінці тарифу, на який ви хочете перейти.
Крім того, прив'язка SIM-карти можлива у фізичному магазині при наявності оригіналу паспорта. А ще - за допомогою коду *141#.
Скріншот
До речі, якщо ви зареєструєте свій номер, то отримаєте знижену ціну на постійній основі на 4-тижневі пакети послуг багатьох тарифних планів.
Як дізнатися, чи зареєстрований ваш номер?
Щоб перевірити, чи прив'язана ваша SIM-картка до паспорта, потрібно просто зателефонувати в центр обслуговування або відвідати найближчий магазин вашого мобільного оператора.
Номери контакт-центрів мобільних операторів:
- Київстар - 466
- Vodafone - 111
- lifecell - 5433
Відзначимо, що після прив'язки SIM-карти до паспорта, зареєстрований номер можна буде відновити тільки з документом в магазині.
Додамо також, що згідно з вимогами законодавства зареєстрований номер можна перенести в мережу іншого оператора, а персоніфікований - ні.
Раніше в поліції розкрили нову схему шахраїв, для якої потрібен всього лише номер телефону.
Читайте також про найдешевші тарифи українських мобільних операторів.