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Приват24 запустил функцию, которая поможет многим

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 19:19
Приват24 запустил функцию, которая поможет многим
Приват24 запустил новую функцию (коллаж РБК-Украина)

Клиенты Приват24 смогут сдавать анализы в смартфоне

Приват24 добавил в раздел "Здоровье" функцию заказа и оплаты анализов в сети известной лаборатории. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно кликнуть на иконку заведения, выбрать свой город и удобный адрес лабораторного центра, а также вид анализов, которые нужно сдать.

После оплаты заказа банковской картой сдать анализ можно без очереди в выбранной лаборатории, показав пуш-уведомление в Viber или SMS с номером заказа. Интересно, что цена услуг в случае заказа через мобильное приложение, будет ниже на 10%.

Представители лаборатории и ПриватБанка таким образом хотят "сделать оформление заказов более удобным для еще большего количества клиентов".

Приват24 запустил функцию, которая поможет многим

Скриншот

Напомним, недавно ПриватБанк запустил в Украине новый онлайн-сервис зачисление платежей на счет - ePayService. По словам представителей банка, этот сервис упростит жизнь фрилансеров и предоставит им еще больше возможностей.

В частности, ePayService позволит фрилансерам, веб-мастерам и специалистам круглосуточно получать средства на счета банка.

Ранее в ПриватБанке дали рекомендации клиентам Приват24, которые столкнулись с проблемы с проведением онлайн-операции со статусом "Новый".

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