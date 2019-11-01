ПриватБанк запустил новый сервис: понадобится многим

ПриватБанк запустил новый сервис (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк запустил новый онлайн-сервис приема платежей ePayService

ПриватБанк запустил в Украине новый онлайн-сервис зачисления платежей на счет - ePayService. По словам представителей банка, этот сервис упростит жизнь фрилансерам и предоставит им еще больше возможностей.

В частности, ePayService позволит фрилансерам, веб-мастерам и ИТ-специалистам круглосуточно получать средства на счета ПриватБанка.

В финансовом учреждении также отметили, что теперь получение международных переводов стало еще более "простым и комфортным".

Добавим, что ePayService является международным сервисом, который совмещает в себе ряд финансовых инструментов, таких как: быстрое обналичивание чеков, электронная платежная система, зарплатный проект и прочие сопутствующие направления.

Платежи в долларах и евро украинские фрилансеры смогут получить на счета как физических лиц, так и предпринимателей.

ПриватБанк запустил новый сервис (фото: РБК-Украина)