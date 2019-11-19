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Приват24 запустив функцію, яка допоможе багатьом

STYLERЖиття    19.11.2019 - 19:19
Приват24 запустив функцію, яка допоможе багатьом
Приват24 запустив нову функцію (колаж РБК-Україна)

Клієнти Приват24 зможуть здавати аналізи в смартфоні

Приват24 додав у розділ "Здоров’я" функцію замовлення та оплати аналізів у мережі відомої лабораторії. Щоб скористатися сервісом, достатньо клікнути на іконку закладу, вибрати своє місто та зручну адресу лабораторного центру, а також вид аналізів, які потрібно здати.

Після оплати замовлення банківською карткою здати аналіз можна без черги в обраній лабораторії, показавши пуш-повідомлення у Viber або SMS із номером замовлення. Цікаво, що ціна послуг в разі замовлення через мобільний додаток буде нижчою на 10%.

Представники лабораторії та ПриватБанку таким чином хочуть "зробити оформлення замовлень зручнішим для ще більшої кількості клієнтів".

Приват24 запустив функцію, яка допоможе багатьом

Скриншот

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк запустив в Україні новий онлайн-сервіс зарахування платежів на рахунок - ePayService. За словами представників банку, цей сервіс спростить життя фрілансерів та надасть їм ще більше можливостей.

Зокрема, ePayService дозволить фрілансерам, веб-майстрам і фахівцям цілодобово отримувати кошти на рахунки банку.

Раніше у ПриватБанку дали рекомендації клієнтам Приват24, які зіштовхнулися з проблеми з проведенням онлайн-операції зі статусом "Новий".

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