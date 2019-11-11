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Масштабный сбой в работе Приват24: в банке дали советы

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 16:12
Масштабный сбой в работе Приват24: в банке дали советы
В ПриватБанке произошел сбой - в чем причина (Фото: РБК-Украина)

В приватБанке объяснили причины сбоя в Приват24 и обратились к клиентам

В работе сервиса ПриватБанк "Приват24" произошел сбой. Пользователи приложения жалуются на проблемы с проведением онлайн-операции со статусом "Новый". В пресс-службе финучреждения 11 ноября дали рекомендации клиентам и пообещали оперативно решить проблему.

В тех-поддержке банка говорят, что исправят сбой до 17:00, впрочем перед этим планировали разобраться до 14:00.

Предварительно причиной проблемы и возникновения очереди является огромное количество платежей, которое было зафиксировано в полдень - до 70 тысяч (число значительно превышает нормальные объемы работы). Это может быть связано с проведением "Дня холостяка" в интернет-магазине Aliexpress.

В "Приват24" произошел сбой - в ПриватБанке дали рекомендации (Фото: rbc.ua)

В ПриватБанке советуют своим клиентам не повторять платежи через "Приват24" и ожидать проведения. Также администрация принесла извинения за доставленные неудобства.

Отметим, что сбой также произошел в работе банкоматов и терминалов ПриватБанка.

В финучреждении заявили, что возникли трудности при проведении оплаты на AliExpress.

Масштабный сбой в работе Приват24: в банке дали советы

В работе ПриватБанк "Приват24" произошел сбой - названа причина (фото: РБК-Украина)

Напомним, что перед этим в работе сервиса ПриватБанк "Приват24" произошел сбой 13 сентября - клиенты столкнулись с трудностями при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций с карточками в банкоматах, POS-терминалах.

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