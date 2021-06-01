Приват24 получил новую функцию, которую долго ждали украинцы: как пользоваться

ПриватБанк усовершенствовал Приват24. Теперь в приложении можно осуществлять денежные переводы по номеру телефона. Такой функции, которая есть во многих других мобильных банкингах, украинцы ждали долго.

Как работает новая услуга - читайте в нашем материале ниже, а также смотрите подробную инструкцию.

Как перевести деньги по номеру телефона

Чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по номеру телефона", в мобильном приложении Приват24:

перейдите к сервисам, нажмите "Перевод на карту" и в появившемся окне выберите получателя из телефонной книжки.

если вы еще не выбрали карту для зачисления переводов, вам будет предложено сделать это при попытке перевести деньги

укажите сумму перевода

выберите тип оплаты комиссии (если она есть) и проверьте правильность введенных данных. После этого подтвердите платеж



Деньги поступят получателю в течение нескольких минут.

Как отменить перевод?

Если перевод уже отправлен, отменить его нельзя. Внимательно проверяйте номер телефона и имя получателя при подтверждении перевода.

Плюсы и минусы услуги

Среди преимуществ услуги можно выделить следующие:

не надо узнавать номер карты получателя

нет комиссии между картами ПриватБанка

не нужно передавать номер карты отправителю - только номер телефона

можно распечатать платежное поручение на перевод из истории операций

Но есть и определенные недостатки.

В частности, невозможность отмены перевода (о котором было написано выше).

Также, отправить перевод можно не на любой номер телефона.

"Только на финансовый номер телефона клиента ПриватБанка при условии, что он выбрал карту для получения переводов по номеру телефона", - пояснили в пресс-службе банка.