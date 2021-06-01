Приват24 отримав нову функцію, яку довго чекали українці: як користуватися

ПриватБанк удосконалив Приват24. Тепер у додатку можна здійснювати грошові перекази за номером телефону. Такої функції, яка є у багатьох інших мобільних банкінгах, українці чекали довго.

Як працює нова послуга - читайте у нашому матеріалі нижче, а також дивіться детальну інструкцію.

Як переказати гроші за номером телефону

Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", у мобільному додатку Приват24:

перейдіть до сервісів, натисніть "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, виберіть одержувача з телефонної книжки.

якщо ви ще не вибрали картку для зарахування переказів, вам буде запропоновано зробити це під час спроби переказати гроші

зазначте суму переказу

виберіть тип сплати комісії (якщо вона є) і перевірте правильність введених даних. Після цього підтвердьте платіж



Гроші надійдуть одержувачу протягом кількох хвилин.

Як скасувати переказ?

Якщо переказ уже надіслано, скасувати його не можна. Уважно перевіряйте номер телефону й ім'я одержувача під час підтвердження переказу.

Плюси і мінуси послуги

Серед переваг послуги можна виділити такі:

не треба дізнаватися номер картки одержувача

немає комісії між картками ПриватБанку

не потрібно передавати номер картки відправнику - лише номер телефону

можна роздрукувати платіжне доручення на переказ з історії операцій

Але є й певні недоліки.

Зокрема, неможливість скасування переказу (про який було написано вище).

Також, надіслати переказ можна не на будь-який номер телефону.

"Лише на фінансовий номер телефону клієнта ПриватБанку за умови, що він вибрав картку для отримання переказів за номером телефону", - пояснили у прес-службі банку.