Приват24 отримав нову функцію, яку довго чекали українці: як користуватися
ПриватБанк удосконалив Приват24. Тепер у додатку можна здійснювати грошові перекази за номером телефону. Такої функції, яка є у багатьох інших мобільних банкінгах, українці чекали довго.
Як працює нова послуга - читайте у нашому матеріалі нижче, а також дивіться детальну інструкцію.
Як переказати гроші за номером телефону
Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", у мобільному додатку Приват24:
- перейдіть до сервісів, натисніть "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, виберіть одержувача з телефонної книжки.
- якщо ви ще не вибрали картку для зарахування переказів, вам буде запропоновано зробити це під час спроби переказати гроші
- зазначте суму переказу
- виберіть тип сплати комісії (якщо вона є) і перевірте правильність введених даних. Після цього підтвердьте платіж
Гроші надійдуть одержувачу протягом кількох хвилин.
Як скасувати переказ?
Якщо переказ уже надіслано, скасувати його не можна. Уважно перевіряйте номер телефону й ім'я одержувача під час підтвердження переказу.
Плюси і мінуси послуги
Серед переваг послуги можна виділити такі:
- не треба дізнаватися номер картки одержувача
- немає комісії між картками ПриватБанку
- не потрібно передавати номер картки відправнику - лише номер телефону
- можна роздрукувати платіжне доручення на переказ з історії операцій
Але є й певні недоліки.
Зокрема, неможливість скасування переказу (про який було написано вище).
Також, надіслати переказ можна не на будь-який номер телефону.
"Лише на фінансовий номер телефону клієнта ПриватБанку за умови, що він вибрав картку для отримання переказів за номером телефону", - пояснили у прес-службі банку.
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