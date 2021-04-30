ПриватБанк снова попал в скандал из-за банкоматов: деньги снимают, но не выдают

В Киеве клиент ПриватБанка пожаловался на то, что пытался снять деньги с банкомата, но так их не получил. Речь идет о 6 тысячах гривен. Деньги с банковского счета все равно списали.

"Ранее никогда не было проблем. Был так сказать "адвокатом" этого банка. Но данная ситуация вывела меня из себя. И я всерьез задумался о закрытии счета.

26.04.21 в городе Киев, около 15 часов дня, снял 6000грн. Да так снял, что деньги списало, а денег не выдало. Банкомат начал считать банкноты, но когда пришло секунд 20, а он все считал и считал, я понял что что-то не так. Затем банкомат написал "Помилка" и кнопка снятия наличных стала недоступна", - пожаловался мужчина.

Потом житель столицы обратился к оператору и тот зарегистрировал заявку на возврат денег, но решения нужно ожидать 14 дней. Кроме того, киевлянин отметил, что в банке стало сложнее связаться с оператором для решения вопросов.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу и уточнили, что на данный момент заявка на возврат средств находится в работе и ожидаются результаты инкассации.

На следующий день такая же ситуация повторилась у другого клиента банка. У него списали больше 8000 грн. Деньги банкомат также не выдал. В банке сообщили, что это был сбой программы.

Почему такие ситуации происходят

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга сообщил,что такие проблемы иногда возникают, если в банкомате замялась купюра. В диспенсерах происходит сбой. Об этом пишет UBR.

"Если же… техника сбоя не зафиксировала, то по заявлению клиента банк проведет разинкассацию банкомата. Такие случаи, по моим данным, ежемесячно происходят лишь 10-15 раз. Но сбоев, когда людям не возвращали деньги, не было ни разу", – подчеркнул представитель банка.