Банки будут автоматически списывать с карт украинцев задолженность: что известно
В Украине финансовые учреждения получили право автоматически списывать долги украинцев по требованию государственных и частных исполнителей. В списке уже 7 банков, в том числе Монобанк и ПриватБанк.
За какие задолженности банки могут автоматически списать деньги с карты и какие банки уже участвуют в программе – читайте в нашем материале ниже.
За что могут списать задолженность
Министерство юстиции в марте 2021 года издало приказ, согласно которому со счетов украинцев будут автоматически списывать задолженности. Ранее государственные и частные исполнители имели право принудительно взыскивать задолженности только по алиментам, а в остальных случаях счета просто блокировались. И для взыскания долга нужен был специальный бумажный запрос.
Теперь деньги могут списать буквально за несколько минут у граждан, которые есть в Едином реестре должников. На данный момент там находятся данные о 5,5 млн гривен долгов. Это – задолженности за коммунальные услуги, штрафы на нарушения ПДД или неуплата алиментов.
Какие банки участвуют в списании долгов
По данным "Опендатабот" в списке уже 7 украинских банков и со временем это количество будет увеличиваться. 11 банков уже находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для тестирования. В ближайшее время к новой системе подключат 63 украинских банка из 73.
Сейчас в программе участвуют такие банки:
- ПриватБанк
- Универсал Банк – Монобанк
- ТАСкомбанк
- ОКСИ Банк
- Банк ВОСТОК
- Индустриалбанк
- ПроКредитБанк
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