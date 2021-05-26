В украинских школах запустят систему пропуска "оплата лицом": как она будет работать
В школах Украины планируют внедрить проект биометрической системы безопасного доступа, и первый пилотный проект ПриватБанк и Visa уже начали тестировать 26 мая в Киевском лицее №157. В дальнейшем технологию "оплаты лицом" FacePay24 могут использовать для пропуска не только в учреждения образования, но и другие общественные учреждения.
Об этом передали в пресс-службе ПриватБанка.
Технология FacePay24 создана на базе технологии Visa Face ID, которая обеспечивает безопасность системы с помощью биометрии. Данная система успешно используется в платежной индустрии, рассказали в госбанке.
Разработчики платформы заверяют, что новая система обеспечивает полную защиту персональных данных по мировым стандартам.
Контроль допуска и посещения учебных заведения
Проект позволяет ограничивать доступ посторонних лиц в помещение, включает в себя передачу push-сообщений на телефоны родителей учеников о времени, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее.
Отмечается, что разработчики отошли от стандартного решения идентификации учащихся по карточке, которую дети часто теряют или забывают. Вместо этого распознавание школьников и работников учреждения производится по лицу.
В лицее Киева тестируют турникеты Face ID для ограничения допуска (фото: privatbank.ua)
За что еще "отвечает" новая система кроме допуска в школу
Технология также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее одеть.
Кроме безопасного доступа и автоматизированного учета посещений, платформа станет основой для внедрения закрытой цифровой экосистемы учебного заведения, которая будет включать адресный доступ к учебному контенту, педагогических кейсов учителей, данных об успеваемости учащихся, административной деятельности и тому подобное.
Также технология FacePay24 позволит перейти на цифровую платформу и бесконтактные способы оплаты питания в лицее и использования платных услуг.
Работу турникетов Face ID "оплата лицом" проверяют в киевском лицее (фото: privatbank.ua)
Напомним, ранее в Минобразования Украины объяснили, почему в некоторых школах продлили учебный год.
Также сообщалось, что Минобразования запустило мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн", и его уже можно скачать.