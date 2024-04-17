Притула, не підбираючи слів, висловився про росіян після обстрілу Чернігова

Сергій Притула готовий зробити все, щоб російські військові, які обстріляли Чернігів 17 квітня , були покарані українськими спецслужбами максимально жорстко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост волонтера на його Facebook -сторінці.

Що сказав Притула після обстрілу Чернігова

"Уявіть рівень скотства російських військових, які обстрілюють наші міста. Отримує задачу відстрілятися по центру міста, по скупченню мирних людей, які на роботу йдуть чи в школу. Відстрілюється, потім повертається додому, цілує чи бʼє дружину та дітей (я не знаю, як у них там прийнято) та лягає спати. Як ці п*твори сплять вночі? Як вони ще не повісились від усвідомлення того, що вони роблять?" - емоційно висловився Сергій.

Росіян Притула вкотре називає "абсолютними потв*рами" і “ч*ртами р*снявими", які повинні "горіти в пеклі".

"Сподіваюсь, що наші спецслужби їх відстежують і знищать, як того капітана підводного човна. Чи під час війни, чи після війни. Якщо на це треба буде допомога з якимось спорядженням, обовʼязково впряжуся і власними коштами, і збір відкрию", - підсумував він.

Тисячі українців підтримали Притулу у коментарях під публікацією.

Красноярцев, який бомбив Чернігів у березні 22-го, після того, як його збили, казав, що у нього "просто льотноє заданіє". Нічого особистого, так би мовити... Хіба то люди...

Пам'ятаєте ту фігурку з трьома мавпочками: нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу... Так і вони. Нічого не хочуть розуміти, свято вірять, що стріляють по військових об'єктах, що то наше ПВО… Ми бʼємо по військових обʼєктах, захищаючись, у відповідь - отримуємо по цивільних…

В них немає душі, мозгів, серця... Чим там усвідомлювати? Просто тара з лайном - без мрій, без світла, без відчуттів. Вештається ось така "тара" г*вняна по світу, що має - те і розплескує.

Кожного дня про це думаю: свідомо людина (закреслено - істота) сідає в літак і вбиває людей. Спокійно. Розсудливо. Ненавиджу. Мр*зота!

Це давно вже не люди, вони - зомбі

Вони не усвідомлюють, свідомість - вища форма розвитку, до якої не еволюціонували

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Що відомо про обстріл Чернігова 17 квітня

Нагадаємо, що у середу, 17 квітня, російські війська завдали трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова.

Ракети влучили прямісінько у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури.

Крім того, пошкоджені будинки, які знаходяться поряд, лікарня, корпус Чернігівської політехніки, а також багато автомобілів, адже це густонаселений район, перехрестя двох вулиць.

Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих (серед жертв 25-річна лейтенант поліції.) та десятки поранених, серед яких є й діти.

Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди. Також відомо про безвісти зниклих.

У районі, де був "приліт", відключили комунікації, у мережі повідомляють про проблеми зі світлом.