Притула, не підбираючи слів, висловився про росіян після обстрілу Чернігова
Сергій Притула готовий зробити все, щоб російські військові, які обстріляли Чернігів 17 квітня, були покарані українськими спецслужбами максимально жорстко.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост волонтера на його Facebook-сторінці.
Що сказав Притула після обстрілу Чернігова
"Уявіть рівень скотства російських військових, які обстрілюють наші міста. Отримує задачу відстрілятися по центру міста, по скупченню мирних людей, які на роботу йдуть чи в школу. Відстрілюється, потім повертається додому, цілує чи бʼє дружину та дітей (я не знаю, як у них там прийнято) та лягає спати. Як ці п*твори сплять вночі? Як вони ще не повісились від усвідомлення того, що вони роблять?" - емоційно висловився Сергій.
Росіян Притула вкотре називає "абсолютними потв*рами" і “ч*ртами р*снявими", які повинні "горіти в пеклі".
"Сподіваюсь, що наші спецслужби їх відстежують і знищать, як того капітана підводного човна. Чи під час війни, чи після війни. Якщо на це треба буде допомога з якимось спорядженням, обовʼязково впряжуся і власними коштами, і збір відкрию", - підсумував він.
Тисячі українців підтримали Притулу у коментарях під публікацією.
- Красноярцев, який бомбив Чернігів у березні 22-го, після того, як його збили, казав, що у нього "просто льотноє заданіє". Нічого особистого, так би мовити... Хіба то люди...
- Пам'ятаєте ту фігурку з трьома мавпочками: нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу... Так і вони. Нічого не хочуть розуміти, свято вірять, що стріляють по військових об'єктах, що то наше ПВО… Ми бʼємо по військових обʼєктах, захищаючись, у відповідь - отримуємо по цивільних…
- В них немає душі, мозгів, серця... Чим там усвідомлювати? Просто тара з лайном - без мрій, без світла, без відчуттів. Вештається ось така "тара" г*вняна по світу, що має - те і розплескує.
- Кожного дня про це думаю: свідомо людина (закреслено - істота) сідає в літак і вбиває людей. Спокійно. Розсудливо. Ненавиджу. Мр*зота!
- Це давно вже не люди, вони - зомбі
- Вони не усвідомлюють, свідомість - вища форма розвитку, до якої не еволюціонували
- Відкривайте збір коштів на ліквідацію
Що відомо про обстріл Чернігова 17 квітня
Нагадаємо, що у середу, 17 квітня, російські війська завдали трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова.
Ракети влучили прямісінько у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури.
Крім того, пошкоджені будинки, які знаходяться поряд, лікарня, корпус Чернігівської політехніки, а також багато автомобілів, адже це густонаселений район, перехрестя двох вулиць.
Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих (серед жертв 25-річна лейтенант поліції.) та десятки поранених, серед яких є й діти.
Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди. Також відомо про безвісти зниклих.
У районі, де був "приліт", відключили комунікації, у мережі повідомляють про проблеми зі світлом.
Раніше Притула емоційно відреагував на смерть воїна, волонтера і його друга Павла Петриченка.