Притула, не подбирая слов, высказался о россиянах после обстрела Чернигова

Сергей Притула готов сделать все, чтобы российские военные, обстрелявшие Чернигов 17 апреля , были наказаны украинскими спецслужбами максимально жестко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост волонтера на его Facebook -странице.

Что сказал Притула после обстрела Чернигова

"Представьте уровень скотства российских военных, которые обстреливают наши города. Получает задачу отстреляться по центру города, по скоплению мирных людей, которые на работу идут или в школу. Отстреливается, потом возвращается домой, целует или бьет жену и детей (я не знаю, как у них там принято) и ложится спать. Как эти чудовища спят ночью?" - эмоционально выразился Сергей.

Россиян Притула в очередной раз называет "абсолютными потв*рами" и "ч*ртами р*снявими", которые должны "гореть в аду".

"Надеюсь, что наши спецслужбы их отслеживают и уничтожат, как того капитана подлодки. Во время войны или после войны. Если на это потребуется помощь с каким-то снаряжением, обязательно впряжусь и собственными средствами, и сбор открою", - подытожил он.

Тысячи украинцев поддержали Притулу в комментариях под публикацией.

Красноярцев, бомбивший Чернигов в марте 22-го, после того, как его сбили, говорил, что у него "просто льотноє заданіє". Ничего личного, так сказать... Разве это люди...

Помните фигурку с тремя обезьянками: ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу... Так и они. Ничего не хотят понимать, свято верят, что стреляют по военным объектам, что это наше ПВО… Мы бьем по военным объектам, защищаясь, в ответ - получаем по гражданским…

У них нет души, мозгов, сердца… Чем там осознавать? Просто тара с дерьмом - без мечт, без света, без ощущений. Слышится вот такая "тара" г*вняна по миру, что имеет - то и расплескивает.

Каждый день об этом думаю: сознательно человек (зачеркнуто - существо) садится в самолет и убивает людей. Спокойно. Благоразумно. Ненавижу. Мр*зота!

Это давно уже не люди, они - зомби

Они не осознают, сознание - высшая форма развития, к которой не эволюционировали

Открывайте сбор средств на ликвидацию

Что известно об обстреле Чернигова 17 апреля

Напомним, что в среду, 17 апреля, российские войска нанесли три ракетных удара почти по центру Чернигова.

Ракеты попали прямо в восьмиэтажное здание социальной инфраструктуры.

Кроме того, повреждены находящиеся рядом дома, больница, корпус Черниговской политехники, а также много автомобилей, ведь это густонаселенный район, перекресток двух улиц.

По состоянию на 13:30 известно о 14 погибших (среди жертв 25-летняя лейтенант полиции) и десятки раненых, среди которых есть и дети.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. Также известно о без вести пропавших.

В районе, где был "прилет", отключили коммуникации, в сети сообщают о проблемах со светом.