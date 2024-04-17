Ракетний удар по Чернігову: відомо вже про понад 60 потерпілих

У Чернігові вже понад 60 людей постраждали після удару РФ 17 квітня. Під завалами ще можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Олексія Кулеби, ДСНС України, Telegram глави МВС Ігоря Клименка.

"Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди", - розповів Кулеба.

За його словами, у місті триває рятувальна операція.

"Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей та зберегти їх життя та здоров'я. Працюють всі екстрені служби", - додав Кулеба, зазначивши, що постійно перебуває на звʼязку з президентом та керівником ОП щодо ситуації в місті.

Незабаром голова МВС Ігор Клименко зазначив, що на 12:46 вже 13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Крім того, серед потерпілих - двоє дітей.

"Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи", - написав він.

За даними ДСНС на 12:47, унаслідок російської ракетної атаки попередньо загинуло 13 осіб, ще 61 особа постраждала, із них 2 дитини. Врятовано з-під завалів 3 особи.

"Під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди", - додали рятувальники.

Обстріл Чернігова

Вранці 17 квітня близько 9:00 російські війська влаштували масований ракетний удар по Чернігову під час повітряної тривоги. У місті пролунали три вибухи. Окупанти вдарили містом "Іскандером".

У перші хвилини вже стало відомо про загиблих, велику кількість поранених і сильні руйнування. Досі люди перебувають під завалами, трьох людей вдалося врятувати, дещо вважаються зниклими безвісти. Пошкоджено медустанову та центральний корпус "Чернігвської політехніки".

Детальніше про наслідки удару – у матеріалі РБК-Україна.