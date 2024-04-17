У Чернігові через атаку є зниклі безвісти. МВС показало відео з пошукової операції

Внаслідок ракетної атаки Росії по Чернігову загинули 11 осіб. При цьому постраждали вже 22 людини, а троє - вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", - повідомив він.

Він додав, що серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенант поліції.

За словами міністра, під завалами ще є люди.

"Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих", - заявив він.

Атака на Чернігів

17 квітня, вранці, під час повітряної тривоги, у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила, що російські війська завдали удару по місту.

За інформацією влади, окупанти випустили по Чернігову три ракети. Ракети вразили об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури майже в центрі міста.

В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.

Детальніше про наслідки удару по Чернігову - у матеріалі РБК-Україна.

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