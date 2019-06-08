Притула идет в Раду: сеть "взорвало" заявление шоумена

Выборы в Раду - Притула взорвал сеть заявлением (коллаж РБК-Украина)

Сергей Притула сделал заявление о том, что намерен баллотироваться в Верховную Раду от партии "Голос"

Сергей Притула заявил, что идет в политику и будет участвовать в парламентских выборах в списках партии "Голос", которая была создана украинским музыкантом Святославом Вакарчуком. В социальной сети Facebook под публикацией РБК-Украина пользователи остро отреагировали на заявление шоумена и его политических амбициях. Некоторые пожелали успеха, а некоторые раскритиковали идею.

Шоумен решил записать ролик, на котором сам заявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду.

"Если коротко, то я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос". Сегодня об этом будет сказано на съезде партии", - сказал Притула.

В сети по-разному отнеслись к громкому заявлению шоумена:

Вокарчук голос Пороха, и Притула на подтанцовку?

Я вообще в шоке! Или деньги предложили, или ума нет. Ясно же, Вакарчук под Порошенко.

Ну вот и Притула решил к корыту притулиться. Понятно, что задача Порошенковских церковь, типа Славка и Притулы, - оттянуть голоса у Зеленского. Уепки редкие, но деньги им поц Петя платит хорошие.

В отличии от балабола Зе, Притула занимался конкретной волонтерской деятельностью и как никто другой знает и видел, что происходит в нашей армии. Удачи!

Начинается... Люди! Включите мозги. Только "слуга народа". Все!!! А то начнут там спорить опять - нафиг надо. Должна быть коалиция 60-70%. Даже если вы фанат Притулы - думайте!!!

Уважаемый Сергей! Очень рада, что Вы, который так много помогал армии, так честно, достойно и патриотично вел себя по отношению к нашей Родине, решили таким образом бороться за Украину. Очень Вам благодарна. В добрый час. С Богом!

То есть до сегодняшнего дня он был доволен!) То есть Петр Порошенко построил Дубай, а новый президент рушит идеальную страну))

Отличная новость. Молодец!

Еще одна чепушила лезет туда, где ему вовсе не место!

Будем очень рады если в Раде будет такой честный человек.

Притула, ты молодец. Именно в креативных людях, таких как ты... нуждается наша прекрасная Украина.

Выборы в Раду - Притула взорвал сеть заявлением (скриншоты)

Напомним, что ранее Зеленский ответил на петиции о своей отставке и главы АП.

Также мы писали, что "Слуга народа" на съезде представит список кандидатов в депутаты.