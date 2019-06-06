Зеленский ответил на петиции о своей отставке и главы АП

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Петиция об отставке Зеленского набрала 25 тысяч голосов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов. Об этом говорится на официальном сайте лидера страны.

Он напомнил, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108, в частности, полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти.

"По объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил он.

Кроме того, Зеленский предложил требовать у народных депутатов проголосовать за законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который он подал в Верховную раду 29 мая этого года.

Также Зеленский ответил на электронную петицию № 22/053984 "За отставку главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича". Президент сообщил, что рассмотрел размещенную на официальном сайте президента электронную петицию по отставке Богдана, которую поддержали более 25 тыс. граждан.

Зеленский, ссылаясь на Конституцию, подчеркнул, что глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом.

Напомним, 22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского. Петиция набрала более 39 000 голосов при необходимых 25 тысячах.

Автор петиции Безрук Максим обратился к президенту Украины с призывом обозначить "конкретный путь", по которому он будет вести страну. Также автор петиции заявил, что первые действия Зеленского в качестве президента разочаровали его избирателей.

Ранее Богдан заявил, что зарегистрированная на сайте президента Украины петиция об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. По его словам, большая поддержка петиции продемонстрировала АП, что часть украинцев недовольна действиями Владимира Зеленского.