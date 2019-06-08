Притула йде в Раду: мережа "підірвало" заяву шоумена

Вибори в Раду - Притула підірвав мережу заявою (колаж РБК-Україна)

Сергій Притула зробив заяву про те, що має намір балотуватися до Верховної Ради від партії "Голос"

Сергій Притула заявив, що йде в політику і буде брати участь у парламентських виборах у списках партії "Голос", яка була створена українським музикантом Святославом Вакарчуком. У соціальній мережі Facebook під публікацією РБК-Україна користувачі гостро відреагували на заяву шоумена і його політичні амбіції. Деякі побажали успіху, а деякі розкритикували ідею.

Шоумен вирішив записати ролик, на якому сам заявив про намір брати участь в виборах у Верховну Раду.

"Якщо коротко, то я балотуюся в парламент за списками партії "Голос". Сьогодні про це буде сказано на з'їзді партії", - сказав Притула.

В мережі по-різному поставилися до гучної заяви шоумена:

Вокарчук голос Пороху, і Притула на підтанцьовку?

Я взагалі в шоці! Або гроші запропонували, або розуму немає. Ясно ж, Вакарчук під Порошенко.

Ну от і Притула вирішив до корита притулитися. Зрозуміло, що завдання Порошенковської церкви, типу Славка і Притули, - відтягнути голоси у Зеленського. Уепки рідкісні, але гроші їм поц Петя платить хороші.

На відміну від балабола Зе, Притула займався конкретною волонтерською діяльністю і як ніхто інший знає і бачив, що відбувається в нашій армії. Удачі!

Починається... Люди! Увімкніть мізки. Тільки "слуга народу". Усе!!! А то почнуть там сперечатися знову - нафіг треба. Повинна бути коаліція 60-70%. Навіть якщо ви фанат Притули - думайте!!!

Шановний Сергію! Дуже рада, що Ви, який так багато допомагав армії, так чесно, гідно і патріотично вів себе по відношенню до нашої Батьківщини, вирішили таким чином боротися за Україну. Дуже Вам вдячна. В добрий час. З Богом!

Тобто до сьогоднішнього дня він був задоволений!) Тобто Петро Порошенко побудував Дубай, а новий президент руйнує ідеальну країну))

Відмінна новина. Молодець!

Ще одна чепушила лізе туди, де йому зовсім не місце!

Будемо дуже раді якщо в Раді буде така чесна людина.

Притула, ти молодець. Саме креативних людей, таких як ти... потребує наша прекрасна Україна.



Вибори в Раду - Притула підірвав мережу заявою (скріншоти)

Нагадаємо, що раніше Зеленський відповів на петиції про свою відставку і глави АП.

Також ми писали, що "Слуга народу" на з'їзді представить список кандидатів у депутати.