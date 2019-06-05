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Партия "Слуга народа" проведет съезд 8 июня

Новости » Выборы 2019    05.06.2019 - 20:43
Партия "Слуга народа" проведет съезд 8 июня
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Съезд пройдет в Национальном ботаническом саду им Н.Н.Гришко

Съезд партии "Слуга народа" пройдет в субботу, 8 июня, в Национальном ботаническом саду им Н.Н.Гришко. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Начало съезда в 12:00. На съезде будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатном округах.

Напомним, согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг" если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. По сравнению с опросом, проведенным 16-21 мая, рейтинг партии вырос примерно на 5 п.п.

Как сообщало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

Недавно Разумков сообщил, что по состоянию на 31 мая уже около 20 тыс. человек выразили свое желание стать членами партии. 

 

 

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