Партия "Слуга народа" проведет съезд 8 июня

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Съезд пройдет в Национальном ботаническом саду им Н.Н.Гришко

Съезд партии "Слуга народа" пройдет в субботу, 8 июня, в Национальном ботаническом саду им Н.Н.Гришко. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Начало съезда в 12:00. На съезде будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатном округах.

Напомним, согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг" если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. По сравнению с опросом, проведенным 16-21 мая, рейтинг партии вырос примерно на 5 п.п.

Как сообщало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

Недавно Разумков сообщил, что по состоянию на 31 мая уже около 20 тыс. человек выразили свое желание стать членами партии.