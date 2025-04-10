Принц Джордж під час рідкісного виходу вразив схожістю з татом (фото)

Старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принц Джордж, вперше в цьому році з'явився на публіці. Разом з батьком 9 квітня він відвідав футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА.

Принц Вільям разом з 11-річним Джорджем відвідали чвертьфінал матчу Ліги чемпіонів УЄФА між "Парі Сен-Жермен" і "Астон Віллою" в Парижі. Він помітно підріс та став ще більш схожий на свого тата, який є спадкоємцем британської корони.

Як сьогодні виглядає принц Джордж (GettyImages)

Син Кейт та Вільяма обрав для виходу сорочку з комірцем і темно-синій светр, а зверху накинув піджак в тон. На додачу зачесав волосся на бічний проділ, що схоже на стиль його батька у підлітковому віці.

Принц Вільям з сином на футболі (GettyImages)

А от 42-річний Вільям обрав для публічного заходу темно-синій піджак і чорний светр.

Судячи з фото в мережі, батько та син гарно провели час, спостерігаючи за протистоянням команд. Вони посміхалися та тисли один одному руки від результатів змагань.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон виховують трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. Пара одружилася 29 квітня 2011 року. Зауважимо, що Джордж займає друге місце у лінії спадкування британського престолу.