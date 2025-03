Покатався на танку біля кордону РФ та заговорив українською: як принц Вільям з'їздив до Естонії

В перший день британський принц відвідав естонську "Школу свободи" - проєкт, заснований три роки тому для українських дітей, які втікають від війни. У школі, де навчається понад 500 учнів, 40% навчального плану викладається українською мовою, а 60% - естонською. Там Вільям поспілкувався з вчителями та учнями, зокрема з деякими пограв у баскетбол.

Ознайомився він й з матеріалами, які вивчають діти. Навіть спробував вивчити кілька естонських та українських слів. У відео можна побачити, як представник британської королівської родини говорить "Добрий день".

Зворушливим став момент, коли майбутній король Великої Британії отримав у подарунок браслет дружби, який зробили студенти. Вільям одягнув прикрасу, але відзначив, що є висока ймовірність, що його дочка принцеса Шарлотта "напевно поцупить її".

A brilliant visit to Tallinn's Freedom School where resilience and hope are nurtured every day.

Під час свого другого та останнього дня перебування в країні принц Вельський відвідав військову базу Тапа, де поспілкувався з військовими та взяв участь у навчаннях з окопної війни. Ця база, що розташована неподалік кордону з Росією, є ключовим форпостом НАТО та місцем дислокації 900 британських військових. Таким візитом Велика Британія продемонструвала свою підтримку Естонії та готовність реагувати на загрозу з боку РФ.

"Тренування разом з полком "Мерсіан" в Естонії, відточування життєво важливих навичок для дій в екстремальних умовах. Від польових тренувань до експлуатації систем озброєння - це розгортання є ключовим! Дуже приємно бачити відданість і досвід наших військ в дії", - прокоментував поїздку він.

Training alongside the Mercian Regiment in Estonia, honing vital skills for operations in extreme conditions. From field training to weapon systems operation, this deployment is key!



So brilliant to see the dedication and expertise of our troops in action. pic.twitter.com/bz82Gyku9N — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 21, 2025

Визначним моментом стала участь Вільяма у тренуваннях з полком "Мерсіан", коли він проїхався на танку Challenger 2. Він також опинився в умовах інтенсивного вогню з кулеметів і димових гранат.

Watch as Prince William takes a ride on a Challenger 2 Tank



The Prince of Wales is in Estonia to support troops on Operation Cabrit, as they strengthen Nato's defence in the Baltic.



Read more

Нагадаємо, за плечима принца Вільяма багаторічний досвід військової служби. Він навчався у військовій академії Сандхерс та отримав звання другого лейтенанта кавалерійського полку Blues and Royal. Проходив навчання у Військово-повітряних силах Великої Британії, був пілотом пошуково-рятувальних Королівських ВПС та санітарної авіації у Східній Англії.