Приложение от Минцифры будет предупреждать о химической и радиационной опасности
Пользователи мобильного приложения "Воздушная тревога" теперь будут получать уведомления о химической угрозе и радиационной опасности. Таким образом количество типов тревог, о начале и завершении которых информируются украинцы, увеличивается до 5.
Об этом 2 августа передали в министерстве цифровой трансформации Украины в Telegram-канале.
Отмечается, что для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения.
"Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы", - обращают внимание в ведомстве.
Обновление уже доступно пользователям: iOS, Android, Huawei.
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Приложение "Воздушная тревога" информирует пользователей о начале и завершении таких 5 типов тревог:
- воздушная тревога
- артиллерийский обстрел
- уличные бои
- химическая угроза
- радиационная опасность.
"Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС", - рассказали в Минцифры.
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Справка: после полномасштабного нападения РФ на Украину и по состоянию на сейчас такое приложение загрузили 11 миллионов раз. Приложение "Воздушная тревога" разработано Ajax Systems вместе с IT-компанией Stfalcon и при поддержке Минцифры.
Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о новых типах угроз (фото: t.me/mintsyfra)
Напомним, ранее в МВД предупредили украинцев об опасных мобильных приложениях, через которые РФ ведет разведку.
Также сообщалось, что в Киеве усиливают ограничения на время воздушной тревоги - при объявлении угрозы с 1 августа общественный транспорт прекращает движение.