Украинцев предупредили об опасных мобильных приложениях, через которые РФ ведет разведку
Россия ведет разведку через мобильные приложения, поэтому украинцев предупредили об опасности и призвали быть осторожными в интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.
Киберполиция отмечает, что в сети распространяются мобильные приложения, разработанные спецслужбами РФ. Оккупанты в форме игры пытаются узнать от украинцев информацию об инфраструктуре, расположении позиций военных и склоняют к сотрудничеству.
Украинцев призвали не пользоваться приложениями, где необходимо фотографировать местность, делиться геолокацией и наносить "рисунки" на асфальте.
Для безопасного пользования рекомендуется:
- загружать приложения только из официальных источников - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и др;
- проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.
Ранее мы рассказывали, могут ли оккупанты прослушивать телефонные разговоры украинцев.
Также граждан предупредили о фейках в Viber о прослушивании телефонов СБУ.
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