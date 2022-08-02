Додаток від Мінцифри попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку
Користувачі мобільного додатку "Повітряна тривога" тепер отримуватимуть повідомлення про хімічну загрозу і радіаційну небезпеку. Таким чином кількість типів тривог, про початок і завершення яких інформуються українці, збільшується до 5.
Про це 2 серпня передали в міністерстві цифрової трансформації України в Telegram-каналі.
Зазначається, що для кожного типу тривоги створені унікальні оповіщення.
"Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози", - звертають увагу у відомстві.
Оновлення доступно користувачам: iOS, Android, Huawei.
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Додаток "Повітряна тривога" інформує користувачів про початок і завершення таких 5 типів тривог:
- повітряна тривога
- артилерійський обстріл
- вуличні бої
- хімічна загроза
- радіаційна небезпека.
"Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - розповіли в Мінцифри.
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Довідка: після повномасштабного нападу РФ на Україну і станом на зараз такий додаток завантажили 11 мільйонів разів. Додаток "Повітряна тривога" розроблено Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon і за підтримки Мінцифри.
Додаток "Повітряна тривога" буде попереджати про нові типи загроз (фото: t.me/mintsyfra)
Нагадаємо, раніше в МВС попередили українців про небезпечні мобільні додатки, через які РФ веде розвідку.
Також повідомлялося, що в Києві посилюють обмеження на час повітряної тривоги - при оголошенні загрози з 1 серпня громадський транспорт припиняє рух.