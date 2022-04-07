Важные правила поведения при химической атаке от Минздрава: эти знания могут спасти жизнь
В Министерстве охраны здоровья Украины утвердили методические рекомендации об организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате действия химических агентов на этапах эвакуации. В этом документы есть алгоритмы действий при химических атаках разными реагентами.
Об этом говорится в распоряжении Минздрава №478.
Химическая атака – выброс в окружающую среду различных химических веществ. Это грозит серьезными поражениями организма человека, а в более тяжелых случаях – гибели всего живого вокруг.
Химическая атака на химпредприятии
- Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия и дымоходы
- Заклеить щели на окнах бумагой или клейкой лентой
- Включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний
- Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации
- Выключить бытовые приборы и газ
При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы закрыть как можно больше кожных покровов. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2-5% раствором питьевой соды, уксусом или лимонной кислотой.
Осторожно и без паники выходите из помещения, спускайтесь только по лестнице. На улице не бегите, не дотрагивайтесь до предметов, не наступайте на лужи. Ничего не ешьте и не пейте.
Если авария с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, если выброс аммиака – низинами.
Первая помощь при отравлении хлором
- Пострадавшего нужно вывести на свежий воздух немедленно, укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды – на протяжении 15 минут.
- Не давайте пострадавшему передвигаться самостоятельно. Транспортировать нужно только в лежачем положении.
- При необходимости – сделать искусственное дыхание.
- Основным средством для борьбы с хлором является вода.
Первая помощь при отравлении аммиаком
- Пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух.
- Транспортировать только в положении лежа.
- Обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород.
- По возможности, смойте осевший загрязнитель с тела, смените одежду.
Первая помощь при отравлении фосгеном
- Пострадавшего нужно вынести на свежий воздух
- При необходимости дайте кислород, промойте глаза теплой водой
- За пострадавшим нужно наблюдать 48 часов, так как за это время может развиться отек легких
Первая помощь при отравлении фосфином
- Пострадавшего вынести на свежий воздух
- Следы загрязнения нужно смыть, а одежду сменить
- По необходимости дать кислород, активированный уголь из расчета 1 г на килограмм веса пострадавшего
Первая помощь при отравлении хлоридом водорода
- Пострадавшего нужно вынести немедленно на свежий воздух
- Вероятное загрязнение нужно смывать не менее 3 минут, а одежду сменить
- По необходимости нужно промыть глаза простой водой или солевым раствором на протяжении 15 минут
- Пострадавшему нужно дать выпить как можно больше воды
Первая помощь при отравлении оксидами азота
- Пострадавшего нужно вынести немедленно на свежий воздух
- Загрязнение нужно смывать не менее 15 минут, а одежду все сменить
- Пострадавшему нужно дать выпить как можно больше воды
Напомним, ранее мы писали о том, что такое зарин и как распознать химическую атаку.
А также рассказывали о том, что такое фосфорные бомбы и как они работают.
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