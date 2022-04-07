Важные правила поведения при химической атаке от Минздрава: эти знания могут спасти жизнь

В Министерстве охраны здоровья Украины утвердили методические рекомендации об организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате действия химических агентов на этапах эвакуации. В этом документы есть алгоритмы действий при химических атаках разными реагентами.

Об этом говорится в распоряжении Минздрава №478.

Химическая атака – выброс в окружающую среду различных химических веществ. Это грозит серьезными поражениями организма человека, а в более тяжелых случаях – гибели всего живого вокруг.

Химическая атака на химпредприятии

Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия и дымоходы

Заклеить щели на окнах бумагой или клейкой лентой

Включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний

Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации

Выключить бытовые приборы и газ

При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы закрыть как можно больше кожных покровов. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2-5% раствором питьевой соды, уксусом или лимонной кислотой.

Осторожно и без паники выходите из помещения, спускайтесь только по лестнице. На улице не бегите, не дотрагивайтесь до предметов, не наступайте на лужи. Ничего не ешьте и не пейте.

Если авария с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, если выброс аммиака – низинами.

Первая помощь при отравлении хлором

Пострадавшего нужно вывести на свежий воздух немедленно, укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды – на протяжении 15 минут.

Не давайте пострадавшему передвигаться самостоятельно. Транспортировать нужно только в лежачем положении.

При необходимости – сделать искусственное дыхание.

Основным средством для борьбы с хлором является вода.

Первая помощь при отравлении аммиаком

Пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух.

Транспортировать только в положении лежа.

Обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород.

По возможности, смойте осевший загрязнитель с тела, смените одежду.

Первая помощь при отравлении фосгеном

Пострадавшего нужно вынести на свежий воздух

При необходимости дайте кислород, промойте глаза теплой водой

За пострадавшим нужно наблюдать 48 часов, так как за это время может развиться отек легких

Первая помощь при отравлении фосфином

Пострадавшего вынести на свежий воздух

Следы загрязнения нужно смыть, а одежду сменить

По необходимости дать кислород, активированный уголь из расчета 1 г на килограмм веса пострадавшего

Первая помощь при отравлении хлоридом водорода

Пострадавшего нужно вынести немедленно на свежий воздух

Вероятное загрязнение нужно смывать не менее 3 минут, а одежду сменить

По необходимости нужно промыть глаза простой водой или солевым раствором на протяжении 15 минут

Пострадавшему нужно дать выпить как можно больше воды

Первая помощь при отравлении оксидами азота