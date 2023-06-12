Прилетів після катастрофи на Дніпрі. Під Одесою помітили дуже рідкісного чорного птаха (фото)

Рідкісного австралійського чорного лебедя помітили у Національному природному парку "Тузловські лимани", що в Одеській області. Особини цього виду, на відмінну від місцевих, мають справжній голос, яким вітаються між собою.

Австралійський чорний лебідь на Тузловських лиманах

"Інформація про Тузловські лимани насичена тим, що до нас під час війни прилетіла неймовірна кількість рожевих фламінго - 510 птахів, які раніше гніздувались на окупованій орками Херсонській землі. Але це не все, до нас вчора прилетів і чорний лебідь, батьківщиною якого є Австралія", - пише науковець.

Відомо, що лебідь чорний (Cygnus atratus) - водоплавний птах родини качкових. У природі зустрічається по всій території Австралії і на Тасманії. В середині 19 ст. він був завезений до Нової Зеландії, де швидко і успішно прижився. Потім птахів завезли до Північної Америки та Європи, де чорних лебедів тримали в парках.

Австралійських чорних лебедів помітили у Національному природному парку "Тузловські лимани" (фото: Facebook.com/Ivan Rusev)

Чим особливий австралійський чорний лебідь

Ці лебеді рідко літають. Вони з великими труднощами підіймаються з землі, та й з води можуть злетіти не відразу. Але якщо чорний лебідь вже в повітрі, то летить він дуже швидко.

"Своєрідна краса чорного лебедя особливо помітна, коли він ширяє над землею і його білі махові пера різко виділяються на загальному тлі синяво-чорного оперення", - зазначив Русев.

По краях крил у чорного лебедя кучеряве пір'я. Дзьоб - яскраво-червоний. На відміну від нашого мовчазного місцевого лебедя-шипуна, у чорного лебедя є справжній голос. Ним птиці вітають один одного, супроводжуючи це кивками голови.

"На відміну від більшості водних птахів та інших видів лебедів, чорний лебідь перелітним птахом не є. Однак, він досить мобільний і навіть найменші перешкоди, такі, як нав'язливий тривалий шум, можуть змусити його змінити місце перебування", - написав науковець.

Харчується лебідь чорний переважно водною рослинністю і дрібними водоростями та різними гідробіонтами, яких багато на Тузловських лиманах.

"До Національного природного парку "Тузловські лимани" лебідь прилетів, імовірно, з якогось зоопарку, може після катастрофи на Дніпрі, а може і з "Асканії Нова". Спостерігаємо далі за таким цікавим австралійським переселенцем", - додав Русев.

Австралійських чорних лебедів помітили у Національному природному парку "Тузловські лимани" (фото: Facebook.com/Ivan Rusev)