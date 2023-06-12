Прилетела после катастрофы на Днепре. Под Одессой заметили очень редкую черную птицу (фото)

Редкого австралийского черного лебедя заметили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области. Особи этого вида, в отличие от местных, имеют настоящий голос, которым приветствуют друг друга.

Австралийский черный лебедь на Тузловских лиманах

"Информация о Тузловских лиманах насыщена тем, что к нам во время войны прилетело невероятное количество розовых фламинго - 510 птиц, ранее гнездившихся на оккупированной орками Херсонской земле. Но это не все, к нам вчера прилетел и черный лебедь, родиной которого является Австралия", - пишет ученый.

Известно, что лебедь черный (Cygnus atratus) - водоплавающая птица семейства утыних. В природе встречается по всей территории Австралии и Тасмании. В середине 19 в. он был доставлен в Новую Зеландию, где быстро и успешно прижился. Затем птиц завезли в Северную Америку и Европу, где черных лебедей держали в парках.

Австралийских черных лебедей заметили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (фото: Facebook.com/Ivan Rusev)

Чем особенный черный австралийский лебедь

Эти лебеди редко летают. Они с большим трудом поднимаются с земли, да и с воды могут взлететь не сразу. Но если черный лебедь уже в воздухе, то летит он очень быстро.

"Своеобразная красота черного лебедя особенно заметна, когда он парит над землей и его белые маховые перья резко выделяются на общем фоне синевато-черного оперения", - отметил Русев.

По краям крыльев у черного лебедя есть вьющиеся перья. Клюв - алый. В отличие от нашего молчаливого местного лебедя-шипуна, у черного лебедя есть настоящий голос. Им птицы приветствуют друг друга, сопровождая это кивками головы.

"В отличие от большинства водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь перелетной птицей не является. Однако, он достаточно мобилен и даже малейшие препятствия, такие как навязчивый длительный шум, могут заставить его изменить местонахождение", - написал ученый.

Питается черный лебедь преимущественно водной растительностью, мелкими водорослями и различными гидробионтами, которых много на Тузловских лиманах.

"В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" лебедь прилетел, вероятно, из какого-то зоопарка, может после катастрофы на Днепре, а может и из "Аскании Нова". Наблюдаем дальше за таким интересным австралийским переселенцем", - добавил Русев.

Австралийских черных лебедей заметили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (фото: Facebook.com/Ivan Rusev)