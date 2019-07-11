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Приготовьте зонты и пуховики: синоптики огорчили прогнозом погоды

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 06:47
Приготовьте зонты и пуховики: синоптики огорчили прогнозом погоды
Погода в Украине 11 июля (фото: РБК-Украина)

Погода в июле с каждым днем все более походит на сентябрьскую

Погода в Украине в четверг, 11 июля, испортится еще больше. Сегодня днем ожидаются сентябрьские температурные показатели, будет моросить дождь. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вновь вернется летняя жара.

Сегодня облачно и дождливо будет по всей стране, а в оккупированном Крыму ожидается довольно сильный ливень.

Холоднее всего будет на Севере страны, где термометры днем покажут от +17 до +19 градусов. В западных и центральных областях +18... +21.

Немного комфортнее на Востоке и Юге - от +21 до +25 градусов.

В Киеве в четверг, 11 июля, также будет пасмурно и дождливо. Воздух прогреется от +18 до +20 тепла.

Приготовьте зонты и пуховики: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине 11 июля (фото: meteo.gov.ua)

Кстати, в сети показали видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, проезжавший по улице.

Напомним, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

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