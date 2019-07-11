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Приготуйте парасольки і пуховики: синоптики засмутили прогнозом погоди

STYLERЖиття    11.07.2019 - 06:47
Приготуйте парасольки і пуховики: синоптики засмутили прогнозом погоди
Погода в Україні 11 липня (фото: РБК-Україна)

Погода в липні з кожним днем все більше скидається на вересневу

Погода в Україні у четвер, 11 липня, зіпсується ще більше. Сьогодні вдень очікуються вересневі температурні показники, буде накрапувати дощ. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну знову повернеться літня спека.

Сьогодні буде хмарно і дощитиме по всій країні, а в окупованому Криму очікується досить сильна злива.

Найхолодніше буде на Півночі країни, де вдень термометри покажуть від +17 до +19 градусів. У західних і центральних областях +18... +21.

Трохи комфортніше на Сході і Півдні - від +21 до +25 градусів.

У Києві в четвер, 11 липня, також буде хмарно і дощитиме. Повітря прогріється від +18 до +20 тепла.

Приготуйте парасольки і пуховики: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні 11 липня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, в мережі показали відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, що проїжджав по вулиці.

Нагадаємо, Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою у понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

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