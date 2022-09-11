Как приготовить варенье или джем из арбуза: лучшие рецепты для консервации

Порой заграничные арбузы разочаровывали своим вкусом и хватало несколько кусочков, чтобы понять - ягода не очень сочная и не сильно сладкая.

Украинцы в этом году не смогли полакомиться арбузами из Херсонской области. Хотя на рынках и в магазинах эта любимая всеми ягода появилась. Часть арбузов везли из Одесской области, часть - из других стран.

Из таких арбузов можно приготовить варенье, джем или засолить их на зиму. Как это сделать - читайте в рецептах ниже.

Варенье из арбуза

Арбуз - 1 кг

Вода - 300 мл

Сахар - 1 кг

Ваниль

Сок лимона

Способ приготовления

Мякоть арбуза нужно очистить от корки и семечке. С корки отрежьте зеленую часть, а белую нарежьте мелкими кубиками и замочите на 10-15 минут в холодной воде.

Красную мякоть арбуза нарежьте кубиками и залейте горячей водой. Доведите до кипения, потом отбросьте на дуршлаг и дайте остыть.

В воду от варки мякоти добавьте сахар и доведите до кипения. Потом добавьте белые корки и варите 25 минут. Дайте остыть.

Смешайте красную мякоть и сироп, добавьте немного ванили и лимонного сока - по вкусу. Поставьте на огонь и прокипятите 10 минут. Потом разлейте по банкам и закрутите. Хранить в темном и прохладном месте.

Джем из арбуза

Мякоть арбуза - 1,2 кг

Сахар - 200 г

Желатин - 60 г

Лимонная кислота - 1 ч. ложка

Способ приготовления

Мякоть арбуза нужно очистить от корок и косточке. Нарежьте на кусочки и помните вилкой. Можно измельчить блендером или натереть на терке. Отлейте 300 мл арбузного сока и процедите через ситечко или марлю.

В арбузный сок добавьте желатин, перемешайте и оставьте на 10-15 минут для набухания. Мякоть отправьте в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар и лимонную кислоту. Перемешайте и доведите до кипения.

Потом убавьте огонь до минимального и варите 10 минут, помешивая деревянной лопаткой. Снимите массу с огня и добавьте сок с желатином. Тщательно перемешайте - до полного растворения желатина.

Разлейте джем по стерильным баночкам и плотно закройте крышками. Поставьте крышками вверх, укутайте полотенцем до полного остывания. Храните в темном и прохладном месте.

Маринованный арбуз

Арбуз - 1 кг

Хрен - 10 г

Чеснок - 4 зубчика

Листья смородины

Вода - 2 л

Соль - 2 ст. ложки

Сахар - 3 ст. ложки

Лавровый лист - 4 шт.

Перец горошком - 5-6 шт.

Гвоздика - 1 шт.

Уксус - 1-2 ч. ложки

Способ приготовления

Арбуз нарежьте кусочками без кожуры и сложите в банки. Посыпьте кусочками чеснока, корнем хрена, разложите листья смородины.

Воду поставьте на огонь, добавьте соль, сахар, лавровый лист, душистый перец горошком и гвоздику. Доведите до кипения.

Залейте рассол в банки и оставьте на 10-15 минут. Потом слейте снова в кастрюлю, доведите до кипения еще раз, добавьте уксус и снова залей арбуз в банках. Закройте плотно крышками.