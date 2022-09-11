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Як приготувати варення або джем з кавуна: кращі рецепти для консервації

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Неділя 11 вересня 2022 15:27
Як приготувати варення або джем з кавуна: кращі рецепти для консервації Фото: як зробити з кавуна варення або джем (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Українці цього року не змогли поласувати кавунами з Херсонської області. Хоча на ринках і в магазинах ця улюблена всіма ягода з'явилася. Частину кавунів везли з Одеської області, частину - з інших країн.

Часом закордонні кавуни розчаровували своїм смаком і вистачало кілька шматочків, щоб зрозуміти - ягода не дуже соковита і не сильно солодка.

З таких кавунів можна приготувати варення, джем або засолити іх на зиму. Як це зробити - читайте в рецептах нижче.

Варення з кавуна

  • Кавун - 1 кг
  • Вода - 300 мл
  • Цукор - 1 кг
  • Ваніль
  • Сік лимона

Спосіб приготування

М'якоть кавуна потрібно очистити від кірки та насіння. З кірки відріжте зелену частину, а білу наріжте дрібними кубиками та замочіть на 10-15 хвилин у холодній воді.

Червону м'якоть кавуна наріжте кубиками та залийте гарячою водою. Доведіть до кипіння, потім відкиньте на друшляк і дайте охолонути.

У воду від варіння м'якоті додайте цукор і доведіть до кипіння. Потім додайте білі кірки та варіть 25 хвилин. Дайте охолонути.

Змішайте червону м'якоть і сироп, додайте трохи ванілі та лимонного соку - на смак. Поставте на вогонь і прокип'ятіть 10 хвилин. Потім розлийте по банках і закрутіть. Зберігати в темному і прохолодному місці.

Джем з кавуна

  • М'якоть кавуна - 1,2 кг
  • Цукор - 200 г
  • Желатин - 60 г
  • Лимонна кислота - 1 ч. ложка

Спосіб приготування

М'якоть кавуна потрібно очистити від кірок і кісточці. Наріжте на шматочки та розімніть виделкою. Можна подрібнити блендером або натерти на тертці. Відлийте 300 мл кавунового соку і процідіть через ситечко або марлю.

У кавуновий сік додайте желатин, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин для набухання. М'якоть відправте в каструлю з товстим дном, додайте цукор і лимонну кислоту. Перемішайте і доведіть до кипіння.

Потім зменшіть вогонь до мінімального і варіть 10 хвилин, помішуючи дерев'яною лопаткою. Зніміть масу з вогню і додайте сік з желатином. Ретельно перемішайте - до повного розчинення желатину.

Розлийте джем по стерильним баночках і щільно закрийте кришками. Поставте кришками вгору, укутайте рушником до повного охолодження. Зберігайте в темному і прохолодному місці.

Маринований кавун

  • Кавун - 1 кг
  • Хрін - 10 г
  • Часник - 4 зубчики
  • Листя смородини
  • Вода - 2 л
  • Сіль - 2 ст. ложки
  • Цукор - 3 ст. ложки
  • Лавровий лист - 4 шт.
  • Перець горошком - 5-6 шт.
  • Гвоздика - 1 шт.
  • Оцет - 1-2 ч. ложки

Спосіб приготування

Кавун наріжте шматочками без шкірки та складіть в банки. Посипте шматочками часнику, коренем хрону, розкладіть листя смородини.

Воду поставте на вогонь, додайте сіль, цукор, лавровий лист, запашний перець горошком і гвоздику. Доведіть до кипіння.

Залийте розсіл в банки та залиште на 10-15 хвилин. Потім злийте знову в каструлю, доведіть до кипіння ще раз, додайте оцет і знову залий кавун в банках. Закрийте щільно кришками.

До речі, раніше ми розповідали про те, як зробити зимову заготовку для горохового супу.

А також ми писали про те, як самостійно зробити томатну пасту на зиму.

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