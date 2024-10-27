"При всій повазі до Вакарчука": репер-військовий Ярмак озвучив думки про рейди ТЦК і концерти "ОЕ"

Ярмак висловився про ТЦК та Вакарчука

"Я не відгукувався негативно. Я абсолютно, вважаю, нормально. Ну я дивуюсь навіть. При всій повазі до Святослава Вакарчука, до його творчості, до його внеску в культуру України. Але я щось взагалі не зрозумів: під час однієї з найкритичніших, переломних ситуацій в долі держави - п'ять Палаців Спорту", - заявив Ярмак.

"В моїй системі координат, коли отут, на паралельній вулиці, відспівують в Михайлівському соборі бійця, а тут відбуваються Палаці Спорту... Ну, в мене викликають цілий спектр емоцій", - додав він.

Ярмак зробив заяву про мобілізацію (скріншот)

За словами артиста, він не розуміє, чому люди "кричали як навіжені", коли представники ТЦК прийшли на концерт й перевіряли, чи всі оновили свої дані.

"Все ж очевидно: що є мобілізація в країні, що якщо ти не оновив дані, якщо ти за пів року навіть в додаток (не зайшов)", - пояснив військовий.

Тому, зазначив Ярмак, він не розуміє, чому деякі чоловіки не оновлюють дані хоча б у мобільному застосунку.

"І коли отакі речі, людина не впорядкувала, а ходить на концерт "ОЕ". Але "Океан Ельзи" - це ж не тільки пісня "Відпусти", це ще й "Я не здамся без бою". І тут якось для цих людей трошки якась невизначена, виходить, в житті система координат. Тому я не ставлюсь якось особливо негативно до того, що ТЦК прийшло", - заявив артист.

"ТЦК може прийти будь-куди. І в цьому є система певної справедливості. Тому що дійсно по селах повигрібали хлопців, а дехто просто по ресторанах сидить собі, відпочиває. Здорові дядьки понакупляли собі інвалідність", - додав він.

11 жовтня гурт виступав в Палаці Спорту, там з'явилися представники ТЦК, СП та поліція. У чоловіків, які прийшли на виступ, перевіряли, чи оновили вони дані. Деяких нібито затримували для уточнення інформації.

Пізніше все це прокоментував соліст гурту. Вакарчук вийшов на зв'язок після рейдів ТЦК, але давати оцінку подіям не захотів.

Про ситуацію також висловився ведучий Слава Дьомін. Він зазначив, що тут варто відкидати зайві емоції.

"Наскільки я розумію, заарештовували тих людей, які порушували певний закон", - казав Дьомін.